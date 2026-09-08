¿Cómo me vería en los 80? 10 prompts para hacer el trend viral con diferentes estilos en ChatGPT

El trend de los años 80 permite transformar fotografías actuales con inteligencia artificial para imaginar cómo luciría una persona con la moda, peinados y estética de aquella década. (Fotos: IA / Capturas de pantalla)

A menos que vivas debajo de una piedra o estés de retiro espiritual fuera de las redes sociales, ya habrás encontrado en tu feed cientos de fotos de tus amigos ambientados en el trend de los 80 con IA con cabello con volumen, maquillaje marcado y fondos de neón que parecen sacados de un antiguo álbum familiar.

La tendencia de los años 80 con IA nos dejó memes hasta para llevar y postales retro de famosos y políticos como Marcelo Ebrard, Tatiana Couthlier, Mariana Rodríguez, Samuel García y Toño de Valdés.

La idea del trend es sencilla: tomar una fotografía actual y pedirle a ChatGPT que la transforme para imaginar cómo habría lucido esa misma persona décadas atrás. Pero hay una clave para que el resultado no termine siendo otra imagen genérica con filtro retro: especificar el escenario y el tipo de imagen.

Desde una sesión de estudio hasta un arcade, una discoteca o una grabación VHS, estos son algunos prompts que puedes probar.

¿Cómo hacer el trend de ‘¿Cómo me vería en los 80?’ con ChatGPT?

Para subirte a la tendencia, necesitas una fotografía en la que tu rostro sea visible y tenga buena iluminación.

Después, abre una herramienta de inteligencia artificial que permita crear o editar imágenes y carga tu fotografía. Puedes utilizar Gemini, aunque el trend corresponde en específico a ChatGPT.

Si usas con frecuencia ChatGPT y quieres aprovechar el contexto de tus conversaciones anteriores, puedes comenzar con una indicación sencilla como esta: “Convierte este retrato en una imagen de cómo me vería en los años 80. Conserva mi identidad, rostro y facciones; modifica únicamente el vestuario, peinado, maquillaje y ambiente. Haz que el resultado refleje mi personalidad”.

Famosos como Toño de Valdés se sumaron a la tendencia de los 80. (Foto: Captura de pantalla).

Sin embargo, si quieres un ambiente o estilo más específico, debes especificarlo en el prompt, por ejemplo, puedes pedirle que te ambiente en un partido de béisbol, en una discoteca, con cabello más o menos esponjado, lo que tu quieras.

Para mantener un resultado reconocible, conviene repetir en el prompt instrucciones como “conserva exactamente mi identidad, rostro, facciones, proporciones y expresión” y dejar claro que los cambios deben concentrarse en ropa, cabello, maquillaje, escenario e iluminación.

Aquí te dejamos algunas opciones para conseguir varios estilos.

1. Retrato de estudio de 1986

Si buscas la versión más cercana a las fotografías más populares en redes, esta es una buena opción.

Transforma esta fotografía en un retrato hiperrealista tomado en un estudio fotográfico en 1986. Conserva exactamente la identidad de la persona, sus facciones, estructura facial, tono de piel, mirada y expresión. Adapta únicamente el peinado, maquillaje, ropa y accesorios a la estética de mediados de los años 80. Utiliza un fondo de estudio con formas geométricas y degradados en azul, rosa y lila, iluminación de glamour suave y composición de fotografía profesional. La imagen debe parecer tomada con una cámara de película de 35 mm en 1986, con grano analógico fino, colores ligeramente cálidos y pequeñas imperfecciones ópticas. Evita cualquier elemento moderno y no hagas que parezca una imagen generada por IA.

2. Como estrella de televisión

¿Qué tal imaginarte en una sesión promocional de televisión de aquella época? Aquí el resultado puede parecer una fotografía de revista de espectáculos.

Convierte esta fotografía en una sesión promocional de una estrella de televisión mexicana en 1987. Conserva exactamente el rostro, identidad, facciones y expresión de la persona. Adapta el cabello, maquillaje, vestuario y accesorios a 1987, con peinado voluminoso, maquillaje de la época, hombreras, telas satinadas y detalles de moda ochentera. Coloca a la persona en un estudio de televisión con iluminación profesional, paneles geométricos y fondo ligeramente desenfocado. La fotografía debe parecer tomada con película de 35 mm y flash de estudio, con grano fino, colores cálidos y estética editorial auténtica de finales de los años 80.

3. En un arcade de los 80

Aquí el objetivo no es solo cambiar la ropa: es crear una pequeña historia.

Transforma esta fotografía en una instantánea hiperrealista tomada en un arcade de México a finales de los años 80. Conserva exactamente la identidad, rostro, facciones, proporciones y expresión de la persona. Adapta el peinado, ropa, calzado y accesorios a la moda de 1988. Coloca a la persona frente a máquinas arcade, pantallas CRT y luces de colores, como si alguien hubiera tomado la fotografía mientras jugaba. Utiliza flash directo de una cámara de película, reflejos de las máquinas, fondo ligeramente desenfocado y grano analógico visible. La composición debe ser espontánea e imperfecta, como una fotografía familiar real tomada en 1988.

4. Una noche en la discoteca

Si quieres algo más llamativo, la pista de baile es una apuesta segura.

Transforma esta fotografía en una fotografía hiperrealista tomada dentro de una discoteca mexicana en 1985. Mantén intactos el rostro, la identidad, las facciones y la expresión de la persona. Adapta únicamente el cabello, maquillaje, vestuario y accesorios a la moda de 1985. Incluye una pista de baile, luces de colores, bola disco, humo ambiental y personas desenfocadas al fondo. Utiliza flash directo, sombras marcadas, grano de película de 35 mm y ligeras imperfecciones de exposición. La imagen debe sentirse como una fotografía espontánea tomada durante una noche de fiesta en 1985, no como una producción cinematográfica moderna.

Algunos retratos incorporan luces neón. (Foto: Captura de pantalla).

5. Como foto de anuario escolar

El estilo AI Yearbook también se convirtió en una de las variantes más reconocibles de este tipo de contenido. Para llevarlo a los 80, basta con cambiar la década y cuidar los detalles.

Convierte esta fotografía en una auténtica fotografía de anuario escolar de 1989. Conserva exactamente el rostro, identidad, facciones y expresión de la persona. Adapta el cabello, maquillaje y vestuario a finales de los años 80. Utiliza un fondo fotográfico azul con degradado suave, iluminación frontal de estudio y encuadre clásico de hombros hacia arriba. La fotografía debe parecer una imagen impresa en un anuario de 1989: película de 35 mm, grano fino, ligera pérdida de nitidez, colores analógicos y pequeñas imperfecciones propias de una fotografía real. No utilices estética moderna.

6. En una habitación adolescente

Esta versión puede resultar mucho más nostálgica porque incorpora objetos que inmediatamente remiten a la década.

Recrea esta fotografía como una instantánea tomada en el dormitorio de una adolescente en México en 1986. Conserva exactamente la identidad, rostro, facciones y expresión de la persona. Adapta el peinado, maquillaje, ropa y accesorios a 1986. Decora la habitación con elementos auténticos de la época: posters musicales, revistas, reproductor de casetes, teléfono de cable, muebles de madera, fotografías personales y pequeños objetos ochenteros. La fotografía debe sentirse espontánea, como una imagen familiar tomada con una cámara de película y flash directo. Añade grano analógico, colores cálidos y ligeras imperfecciones de exposición. No hagas que parezca una sesión fotográfica moderna.

7. Una tarde en la pista de patinaje

Los famosos roller rinks también pueden convertirse en escenario para el trend.

Transforma esta fotografía en una instantánea hiperrealista tomada en una pista de patinaje de los años 80. Conserva exactamente la identidad, rostro, facciones y expresión de la persona. Adapta el cabello, maquillaje, ropa, accesorios y calzado a mediados de los años 80. Incluye patines de cuatro ruedas, calcetas altas, ropa deportiva colorida y una pista iluminada con luces de colores. Utiliza una cámara compacta de película con flash directo, grano visible, colores ligeramente saturados y fondo con movimiento. La imagen debe parecer una fotografía auténtica tomada durante una tarde con amigos en 1986.

8. Vacaciones en 1988

No todo tiene que ser neón. Una fotografía de playa puede darle al carrusel un cambio de ritmo.

Convierte esta fotografía en una fotografía familiar tomada durante unas vacaciones de verano en México en 1988. Conserva exactamente el rostro, identidad, facciones y expresión de la persona. Adapta el peinado, maquillaje, ropa y accesorios a finales de los años 80. Coloca a la persona en una playa mexicana con sombrilla, arena, objetos de playa y elementos propios de unas vacaciones de aquella época. Utiliza estética de cámara familiar de película de 35 mm, flash ligeramente sobreexpuesto, grano analógico, colores cálidos y composición espontánea. Debe parecer una fotografía real encontrada décadas después en un álbum familiar.

9. Como si fuera un VHS

Esta es una de las opciones más diferentes porque cambia la fotografía fija por la apariencia de una grabación doméstica.

Transforma esta fotografía en un fotograma hiperrealista extraído de una grabación VHS doméstica de 1989. Conserva exactamente la identidad, rostro, facciones y expresión de la persona. Adapta el cabello, maquillaje, ropa y ambiente a finales de los años 80. La escena debe parecer una reunión familiar o fiesta de cumpleaños grabada con una videocámara doméstica. Añade baja definición, ruido de cinta, pequeñas líneas horizontales, colores ligeramente apagados, exposición irregular y textura VHS auténtica. Incluye discretamente una fecha digital en una esquina, como en las videocámaras de la época. No conviertas la imagen en un filtro vintage: debe parecer un fotograma real extraído de una cinta VHS de 1989.

10. Una foto casual con amigos

Para cerrar el carrusel, una imagen que parezca menos producida puede ser precisamente la más convincente.

Convierte esta fotografía en una instantánea casual tomada por amigos en 1987. Conserva exactamente la identidad y los rasgos faciales de las personas. Adapta los peinados, maquillaje, ropa y accesorios a 1987. Coloca a las personas juntas frente a un centro comercial, cafetería o calle urbana de la época. La pose debe sentirse espontánea y ligeramente imperfecta. Utiliza una cámara compacta de película con flash directo, grano visible, colores ligeramente saturados, sombras duras y encuadre imperfecto. El resultado debe parecer una fotografía auténtica encontrada décadas después en una caja de recuerdos.