¿Quién encendió el DeLorean? Los mejores memes que dejó el trend de fotos de los años 80 con IA

Dado que las fotos de los 80 se pueden hacer con ayuda de la IA y de forma gratuita, muchos se sumaron al trend, entre ellos artistas y políticos. (Foto: Captura de pantalla/Pexels)

¡Uh, autos, moda y rock and roll! El cabello alocado y con volumen, las chamarras de colores, los calentadores y los pantalones ajustados regresaron gracias al trend de fotos de los años 80 hechas con IA.

Tal como si el doctor Emmett Brown —personaje de la saga Volver al futuro— hubiera encendido el DeLorean, internet viajó a una época en la que sonaban Madonna, Michael Jackson y Prince. Sin embargo, después de que las redes sociales se llenaran de fotografías con la misma estética, la nostalgia comenzó a convertirse en hartazgo.

Mientras algunos usuarios disfrutaron recrear cómo se verían en los 80, otros dejaron claro que ya habían visto suficientes imágenes hechas con IA. La respuesta llegó en forma de memes: algunos se burlaron de la tendencia, otros pidieron que alguien la detuviera y hubo quienes aprovecharon para recordar cómo era realmente la estética de aquella década.

Los mejores memes del trend de fotos de los 80 con IA

Un día, todos abrimos nuestro feed de Instagram y, como por arte de magIA, aparecieron un sinfín de fotografías idénticas: personas vestidas con una estética de los años 80.

Los elementos son muy similares; lo único que cambia es el rostro. Todos tienen el cabello con mucho volumen, chamarras de colores y pantalones ajustados o, para quienes tienen una vibra más rockera, chamarras de cuero y jeans de mezclilla.

Los mejores memes del trend de las fotos de los años 80. (Foto: Captura de pantalla)

Es así como el clásico meme de Homero, de Los Simpson, no se hizo esperar, ya que estas fotos bombardearon internet. Aunque al inicio fue divertido, poco después el trend se volvió repetitivo, por lo que muchos indicaron que ya fue suficiente.

Ante la oleada de fotos con IA, hubo quienes recordaron que no es de esta manera como se habrían visto las personas en los años 80 y revivieron viejas entrevistas callejeras en las que se mostró la estética real de los mexicanos en esa década.

Los mejores memes del trend de las fotos de los años 80. (Foto: Captura de pantalla)

Los mejores memes del trend de las fotos de los años 80. (Foto: Captura de pantalla)

Otros más cuestionaron por qué las personas que realmente vivieron ese momento le pidieron a inteligencias artificiales como ChatGPT crear una foto, por lo que, con memes, pidieron subir las fotos reales de cómo lucían.

Los mejores memes del trend de las fotos de los años 80. (Foto: Captura de pantalla)

Los mejores memes del trend de las fotos de los años 80. (Foto: Captura de pantalla)

Los mejores memes del trend de las fotos de los años 80. (Foto: Captura de pantalla)

Mientras que algunos recordaron que, aunque los 80 fueron una década marcada por la moda y la música, en Latinoamérica se presentaron diversos movimientos sociales importantes, por lo cual no todo fue chamarras coloridas y diversión.

Los mejores memes del trend de las fotos de los años 80. (Foto: Captura de pantalla)

Los mejores memes del trend de las fotos de los años 80. (Foto: Captura de pantalla)

También hay quienes se compadecieron de la IA, pues están convencidos de que estas herramientas están cansadas de hacer las mismas fotografías una y otra vez ante las cientos de solicitudes de los usuarios.

¿Qué famosos se unieron al trend de las fotos de los 80 con IA?

A pesar de las críticas y los memes, diferentes celebridades y figuras de la política se unieron al trend. Ya sea que hayan vivido la década de los 80 o no, los famosos realizaron sus fotos con ayuda de la IA.

Tal es el caso de los políticos Mariana Rodríguez y Samuel García; el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y Tatiana Clouthier, quienes compartieron los resultados de sus imágenes en redes sociales.

En el caso de los famosos, la lista es amplia, ya que en ella se encuentran influencers como Lupita TikTok; actrices de larga trayectoria como Consuelo Duval y Ludwika Paleta, y cantantes, entre los cuales destaca Aleks Syntek. Otros más son:

Laura Flores

Julión Álvarez

Geraldine Bazán

Toño de Valdés

Federica Quijano

Adrián Uribe también se sumó al trend. Sin embargo, además de subir su fotografía con IA, compartió una postal de cómo se veía en esa época.

¿Cómo hacer las fotos de los 80 con IA? Paso a paso para unirte al trend

Si quieres crear tu fotografía con IA, lo único que debes hacer es seleccionar una imagen con buena iluminación en la que aparezcas de tres cuartos. Después, abre cualquier herramienta de inteligencia artificial, como ChatGPT o IA Gemini, y carga la imagen.

Para obtener el resultado que deseas, debes especificarle a la IA qué quieres que haga mediante instrucciones como: “Transforma esta fotografía como si hubiera sido tomada realmente en la década de 1980. Conserva exactamente el rostro, identidad, facciones, expresión, tono de piel y características físicas de la persona”.

También puedes pedirle que adapte el estilo y el contexto de la escena, incluyendo el peinado, la ropa, el maquillaje, los accesorios, los objetos, la tecnología, la decoración y otros elementos del entorno que correspondan a la época.

Entre más detalladas sean las instrucciones, más posibilidades tendrás de obtener el resultado que buscas y sumarte al trend de las fotos de los 80.