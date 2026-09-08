La historia detrás de ‘Lord Garrafones’ y por qué se llevó refresco de Costco: ‘Estábamos en nuestro derecho’

Un sujeto identificado como Daniel explicó que fueron los propios trabajadores del Costco los que le recomendaron llevar un recipiente grande para llevarse el refresco que compró. [Fotografía. ChatGPT]

¿Podría aplicar lo mismo en Burger King o en McDonald’s? Recientemente, se volvieron tendencia los apodos ‘Lord Garrafones’ y ‘Lord Refill’, luego de que un hombre fuera captado llenando un par de garrafones de 20 litros con refresco en una tienda Costco de Aguascalientes. La situación lo convirtió en el centro de las críticas en redes sociales.

En uno de los videos se observa a la persona con 2 garrafones prácticamente llenos de Coca-Cola sobre un carrito, situación por la que fue señalada de un supuesto abuso del sistema de refill.

Sin embargo, Daniel, quien presuntamente fue el encargado de llenar los garrafones, decidió explicar lo ocurrido en la tienda de autoservicio. De acuerdo con su versión, no buscó ‘ser gandalla’ ni aprovecharse de las máquinas de refresco, sino que esa fue la solución ante una compra grande de hot dogs que también incluía bebidas.

¿Qué hizo ‘Lord Garrafones’ en el Costco de Aguascalientes?

La controversia comenzó después de que un video mostrara a una familia en el área de comida de Costco mientras llenaba 2 garrafones de 20 litros con refresco.

En las imágenes se observa a un hombre con playera negra, pantalón de mezclilla y anteojos de sol. En una mano sostiene un vaso de color rojo y, con la otra, empuja el carrito con los garrafones prácticamente llenos de refresco. Alrededor del carrito se encontraban tres menores y una mujer con una blusa negra con estampados de estrellas.

En el fondo de uno de los videos difundidos en redes sociales se escucha a una persona calificar de “increíble” la acción de la familia y reclamar que los trabajadores de Costco se acercaban al carrito, aunque no impedían que continuara llenando los contenedores con refresco de cola.

Posteriormente, un creador de contenido llamado Jorge Alba acudió a la sucursal para preguntarle al gerente del Costco de Aguascalientes qué había ocurrido con el caso de los garrafones. En la tienda le explicaron que se trató de una compra de 100 hot dogs, cada uno con su respectiva bebida.

Además, en la tienda le comentaron a Jorge Alba que esta práctica era habitual en la tienda y que no era la primera vez que se utilizaban recipientes para llevarse el refresco.

Sin embargo, al desconocer el contexto de la situación, usuarios de redes sociales acusaron al hombre de abusar de la máquina de refresco y lo bautizaron con apodos como ‘Lord Garrafones’ y ‘Lord Refill’.

¿Qué dijo ‘Lord Garrafones’ sobre la polémica en la tienda Costco de Aguascalientes?

El pasado 7 de septiembre, un hombre llamado Daniel publicó un video en redes sociales para explicar su versión de los hechos. Relató que la polémica comenzó con una compra grande de hot dogs, por lo que previamente consultaron al personal de Costco sobre cómo transportar los refrescos incluidos con cada alimento.

De acuerdo con Daniel, fueron los empleados de Costco quienes le recomendaron utilizar recipientes de mayor capacidad para llevarse el refresco. “Nos sugirieron que nos lleváramos una hielera y dos garrafones”, relató.

También negó que colocaran directamente los garrafones en la máquina de refrescos. Aseguró que su esposa utilizó los vasos proporcionados por la tienda y llevó un registro de las bebidas que servían.

Daniel sostuvo que dejaron de llenar los recipientes antes de alcanzar la cantidad de refresco que correspondía a su compra: “No nos llevamos todo lo que compramos, pero aun si hubiéramos querido, estábamos en todo nuestro derecho, ya que habíamos pagado ese producto que nos estábamos llevando”, añadió.

Finalmente, señaló que el trabajador de Costco que aparece en las grabaciones no intentó detenerlos ni les reclamó por los garrafones, sino que se acercó para verificar que todo estuviera en orden.

Además de explicar lo ocurrido dentro de la tienda, Daniel habló sobre las consecuencias que la viralización tuvo para su familia. Acusó que el video únicamente mostró la parte final de la compra y consideró que fue grabado de manera maliciosa.

“Ha sido filmado de una forma maliciosa, con mala intención para difamar a una familia que no estaba haciendo nada malo ni incorrecto”, afirmó.

También aseguró que durante los días posteriores recibieron ataques, comentarios ofensivos y ‘bullying’ en redes sociales. Asimismo, reconoció especialmente a Jorge Alba por acudir a Costco para buscar más información sobre el episodio.

Finalmente, Daniel dirigió un mensaje a la persona responsable de grabar y difundir las imágenes. Aseguró que el contenido afectó a su familia y anunció que buscará llevar el caso ante las autoridades.

“Decirte que estuvo muy mal lo que hiciste y que estamos tomando acciones legales al respecto. Acciones que nos corresponden como ciudadanos”, declaró.

Daniel también solicitó el apoyo de los usuarios de redes sociales para identificar a quien realizó la grabación y poder llevarlo ante las autoridades.