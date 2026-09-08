EU cambia regla para la visa americana: ¿Qué categorías serán afectadas desde el 15 de septiembre?

El gobierno de Estados Unidos modificará las reglas de permanencia para estudiantes extranjeros, visitantes de intercambio y representantes de medios de comunicación con visas de no inmigrante.

Esta norma establece un período fijo de admisión para los titulares de visas de no inmigrante, es decir, elimina el esquema conocido como “duración del estatus”, el cual permitiía a algunos extranjeros permanecer en Estados Unidos mientras mantuvieran las condiciones de su estatus migratorio.

La nueva regla, recalcó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), fortalecerá la supervisión de estudiantes, visitantes de intercambio y representantes de medios, además de que las autoridades evaluarán de manera periódica si continúan cumpliendo con los requisitos de su estancia temporal.

¿Cuándo aplica la nueva regla para la visa americana?

La nueva regla para la visa americana entrará en vigor el 15 de septiembre de 2026, siempre que no se modifique la fecha durante el proceso de revisión del Congreso.

El DHS también estableció que quienes actualmente se encuentren en Estados Unidos bajo las reglas anteriores pasarán automáticamente al nuevo sistema. Su permanencia autorizada quedará limitada a cuatro años contados a partir de la entrada en vigor de la norma, de acuerdo con la información proporcionada por la dependencia.

¿Qué categorías de visas serán afectadas desde el 15 de septiembre?

La medida está dirigida a personas que ingresan a Estados Unidos con las siguientes categorías de visas de no inmigrante:

Visa F: estudiantes extranjeros, incluidos quienes cursan programas académicos.

estudiantes extranjeros, incluidos quienes cursan programas académicos. Visa J: visitantes de intercambio.

visitantes de intercambio. Visa I: representantes de medios de comunicación extranjeros.

La norma establece que los estudiantes y visitantes de intercambio serán admitidos por la duración de su programa específico, sin exceder un periodo máximo de cuatro años.

Quienes necesiten más tiempo para concluir sus estudios o programa deberán solicitar una prórroga de estadía directamente ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS). Este procedimiento implicará controles biométricos, verificación de antecedentes y mecanismos de detección de fraude.

¿Qué cambia para los estudiantes extranjeros?

Entre las principales modificaciones se encuentran:

Periodo de admisión definido: los estudiantes F y visitantes J tendrán una permanencia vinculada a la duración de su programa, con un límite máximo de cuatro años.

los estudiantes F y visitantes J tendrán una permanencia vinculada a la duración de su programa, con un límite máximo de cuatro años. Prórrogas ante USCIS: quienes requieran tiempo adicional deberán solicitar formalmente una extensión de estadía ante las autoridades federales.

quienes requieran tiempo adicional deberán solicitar formalmente una extensión de estadía ante las autoridades federales. Menor periodo de gracia: el tiempo permitido a los estudiantes F-1 para prepararse para salir de Estados Unidos, trasladarse a otra institución o cambiar de estatus después de graduarse se reducirá de 60 a 30 días .

el tiempo permitido a los estudiantes F-1 para prepararse para salir de Estados Unidos, trasladarse a otra institución o cambiar de estatus después de graduarse se reducirá de . Restricciones a cambios de programa: se introducirán limitaciones más estrictas para modificar el programa académico.

El DHS sostiene que estos cambios permitirán una supervisión más frecuente y evitarán que algunas personas utilicen la inscripción continua en cursos para permanecer indefinidamente en el país.