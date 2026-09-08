‘Inaceptable’: Islandia reclama a EU por mapa de Trump que muestra al país bajo la bandera estadounidense

El mapa compartido por Trump muestra a México, Canadá, Groenlandia, Islandia y territorios del Caribe como parte de Estados Unidos.

El gobierno islandés ha convocado al embajador estadounidense después de que el presidente Donald Trump publicara en redes sociales una imagen con un mapa en el que México, Canadá, Groenlandia, Islandia y las islas de Caribe aparecen cubiertos por los colores de la bandera de Estados Unidos.

“Se le dejó claro en la reunión que la publicación era del todo inaceptable”, dijo a la televisión pública RÚV la ministra de Asuntos Exteriores islandesa, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir.

Trump publicó ese mapa la víspera sin ningún comentario en su red Truth Social, horas después de haber sugerido, en la misma red social, que el estado estadounidense de Nuevo México debería renombrarse y denominarse “Nueva América”, en línea con su reclamación sobre el “Golfo de América”.

El gobierno islandés ya había pedido explicaciones hace unos meses a Estados Unidos tras conocerse que el candidato de Trump a embajador en Reikiavik, Billy Long, comentó de forma privada en la Cámara de Representantes que estaba preparado para ser “el gobernador del estado número 52”, en relación a este país nórdico.

Islandia, Groenlandia, Canadá, México y Cuba aparecen en el mapa difundido por Trump bajo los colores de la bandera de Estados Unidos.

Long, que finalmente fue nombrado embajador, pidió entonces disculpas, asegurando que había sido una broma.

México y Cuba se pronuncian tras mapa de Trump y defienden su independencia

Luego de que Trump publicara el controvertido mapa, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció al respecto en su cuenta de X.

Sin referirse específicamente a la publicación de su homologo estadounidense, la mandataria dejó claro que el territorio mexicano “no es ni será colonia ni protectorado de ningún país extranjero”.

" Orgullosamente somos un país libre, independiente y soberano.“, aseguró.

Este martes, Sheinbaum insistió en que su gobierno no se subordinará a Estados Unidos y aseguró que el pueblo “sale a la defensa siempre de su soberanía e independencia”.

“No queremos la injerencia extranjera en México de ningún tipo”, zanjó durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

En la misma línea, se manifestó el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, quien este martes afirmó que la isla “tiene claro que jamás volverá” a ser colonia de ningún “imperio”.

Cuba “conoce bien el significado de haber sido colonia y neocolonia de dos imperios (...) La sangre que ha costado su independencia, soberanía y autodeterminación no será en vano y la defenderemos hasta las últimas consecuencias”, remarcó el soberano cubano.

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, quien sí hizo referencia a la publicación de Trump, dijo irónicamente que “el Gobierno de EE.UU. va a dejar geográficamente desorientados a sus ciudadanos”.

“Pronto no sabrán en qué golfo, lago, edificio, país, continente o planeta se encuentran”, señaló Rodríguez en redes sociales.

El mapa, publicado el lunes sin ningún texto explicativo, muestra a México, Canadá, Groenlandia, Islandia y territorios de Centroamérica y el Caribe bajo los colores de la bandera estadounidense y con la leyenda “United States of America” (Estados Unidos de América).

Este se dio a conocer, además, días después de que Trump firmara una orden ejecutiva para cambiar el nombre del lago Ontario, que hace frontera entre Estados Unidos y Canadá por el de “Lago América”.