Yolanda Andrade compró nicho en la Basílica de Guadalupe en medio de crisis de salud, revela su hermana

Yolanda Andrade tendría un nicho en la Basílica de Guadalupe, según lo que relató su hermana. (Foto: Créditos Cuartoscuro/Imagen modificada con IA)

Marilé, hermana de Yolanda Andrade, reveló que la conductora de televisión ya compró un nicho en la Basílica de Guadalupe en medio de los problemas de salud que enfrenta a consecuencia de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

De acuerdo con Marilé, el espacio sería utilizado para colocar las cenizas de Yolanda cuando muera, pues desea que sus restos descansen en el recinto ubicado en la Ciudad de México.

“No me gusta mucho hablar de ese tema, pero tiene su nicho ahí en la Basílica de Guadalupe, ahí lo compró, donde quiere estar ella y un espacio para mi mamá, pero quién sabe, porque ella desea irse donde está mi abuela”, declaró en un video compartido por TV Notas.

Marilé también reconoció que evita profundizar cuando la amiga de Montserrat Oliver habla sobre su testamento, el lugar donde quiere descansar o cualquier asunto relacionado con su muerte, pues considera que son conversaciones difíciles de abordar.

Yolanda Andrade padece ELA. (Foto: Cuartoscuro) (Francisco Rodríguez)

¿Cuál es el estado de salud de Yolanda Andrade?

La hermana de la conductora de Montse & Joe también habló brevemente sobre el estado de salud de Yolanda Andrade. Explicó que presenta altibajos relacionados con sus malestares, aunque continúa adelante con su vida cotidiana.

“Tiene altas y bajas en la cuestión de los malestares, de pronto tiene dolorcitos de cabeza, de pronto fatiga, pero ahí va”.

En medio de esta situación, Marilé aseguró que su familia ha decidido acompañar a Yolanda y respetar sus decisiones, con la intención de que pueda mantenerse tranquila y disfrutar de los momentos que considera importantes.

“Le molesta que le digan ‘échale ganas’, pero ahora es lo que ella desea, si crees que este es tu última Navidad o tu último chile relleno de queso, disfrútalo como nunca, se acabaron los discursos”.

La hermana de la presentadora agregó que con el paso del tiempo han aprendido a entender sus cambios de ánimo y a respetar aquellos momentos en los que no tiene ganas de hablar o convivir.

Estas declaraciones se suman a las que la propia Yolanda Andrade compartió recientemente sobre una recaída en su estado de salud, durante la cual describió fuertes dolores.

“Hoy sí me tumbó el dolor. Mis costillas, todo, la carrocería. Lo peor es que ahora es el otro ojo, muy cabrón, mi cabeza está sufriendo mucho dolor. Aquí estoy, lo que queda de mí, pero mañana voy a amanecer mejor”.

Yolanda Andrade adquirió un nicho en la Basílica de Guadalupe. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

¿Qué es la ELA, enfermedad que tiene Yolanda Andrade?

La esclerosis lateral amiotrófica (ELA) es una enfermedad neurodegenerativa que afecta las neuronas motoras, es decir, las células nerviosas encargadas de controlar los movimientos voluntarios de los músculos. De acuerdo con Mayo Clinic, la enfermedad afecta las neuronas del cerebro y la médula espinal y provoca debilidad muscular que puede empeorar con el tiempo.

Los primeros síntomas de la ELA varían entre cada persona, pero pueden incluir debilidad en brazos o piernas, dificultad para caminar o realizar actividades cotidianas, calambres y espasmos musculares, problemas para hablar o dificultades para tragar. Conforme avanza, puede comprometer los músculos necesarios para moverse, hablar, comer y respirar.

La causa exacta de la ELA todavía se desconoce en la mayoría de los casos. Mayo Clinic señala que alrededor del 10% de las personas presentan una forma hereditaria relacionada con factores genéticos, mientras que en el resto de los casos pueden intervenir diferentes factores que continúan bajo investigación.

Actualmente no existe una cura para la enfermedad, pero hay tratamientos que pueden ayudar a retrasar la progresión de algunos síntomas, prevenir complicaciones y mejorar la calidad de vida. El manejo puede incluir medicamentos, terapias de rehabilitación, apoyo nutricional y atención para las dificultades respiratorias.

¿Cuánto cuesta un nicho en la Basílica de Guadalupe?

Los nichos de la Basílica de Guadalupe se encuentran en la Plaza Mariana, ubicada a un costado del recinto, así como en espacios cercanos al altar principal de la Virgen de Guadalupe. Existen diferentes capacidades y algunos pueden albergar hasta seis urnas.

En la Plaza Mariana, el precio partiría de alrededor de 25 mil pesos para una urna, mientras que los espacios dentro del recinto pueden alcanzar hasta los 100 mil pesos, de acuerdo con información publicada por Local Guides en noviembre de 2025.

Sin embargo, el costo puede variar dependiendo del espacio, la capacidad y otros conceptos, como la placa. Por ello, para conocer los precios vigentes, disponibilidad y posibles cargos adicionales, es necesario consultar directamente con la Basílica de Guadalupe.