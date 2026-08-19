⁠Hermana de Bisogno llama ‘difamadora’ a Pati Chapoy tras muerte del presentador: ‘Fue horrible para mi papá’

Pati Chapoy fue criticada por la hermana de Daniel Bisogno por sus declaraciones contra Alex tras la muerte del presentador. (Foto: Créditos Cuartoscuro)

Ivette, hermana de Daniel Bisogno, aseguró que Pati Chapoy difamó a Alex luego de que la conductora de Ventaneando realizara diferentes señalamientos en su contra tras la muerte de ‘El Muñeco’.

Chapoy acusó a Alex Bisogno de sustraer objetos de una de las casas de su excompañero, además de señalar que buscaba la herencia para Michaela e incluso lo mandó a trabajar para no pelear.

De acuerdo con Ivette, toda esta situación ocurrió en un momento especialmente complicado para su familia, pues todavía enfrentaban el duelo por la muerte de Daniel Bisogno. La polémica incluso habría afectado a su padre.

Luego de la muerte de Daniel Bisogno se desató una polémica entre su familia y Pati Chapoy. (Foto: Cuartoscuro).

¿Qué dijo Ivette, hermana de Daniel Bisogno, sobre Pati Chapoy?

Ivette prefirió mantenerse al margen del pleito entre Alex Bisogno y Pati Chapoy, aunque reconoció que la relación de su familia con la conductora cambió después de los señalamientos contra su hermano.

“Sin comentarios, ya no hay más que decir, a ella la queríamos mucho, era parte de la familia, Daniel hablaba mucho de ella, pero con esta situación todo cambió”, declaró ante los medios en un video publicado por Junket Entretenimiento en YouTube.

La hermana de Daniel Bisogno explicó que, pese a la polémica, su familia siempre agradecerá el apoyo que Chapoy le brindó al conductor durante su vida. Sin embargo, consideró que las declaraciones posteriores a su muerte fueron especialmente dolorosas.

“Le vamos a agradecer siempre, lo que sucede actualmente es que salió a decir cosas que no son, a difamar, y eso no estuvo bien”, señaló.

Ivette agregó que la situación fue todavía más difícil porque ocurrió poco después de la muerte de Daniel Bisogno, cuando su familia apenas comenzaba a asimilar la pérdida.

“Perdimos a mi hermano y luego que pase esto, está durísimo, apenas nos caía el 20 de todo y salió lo de Alex, fue horrible para mi papá”, afirmó.

Según Ivette, el impacto de la situación pudo haber afectado incluso el estado de salud de su padre, aunque aclaró que actualmente se encuentra estable.

“Yo creo que se le bajaron las defensas y por eso se puso mal de las vías urinarias”, comentó.

A pesar de la polémica, dejó claro que no pretende involucrarse en el conflicto y que prefiere conservar el recuerdo que tiene de su hermano sin entrar en más discusiones públicas.

“Yo me mantengo al margen, yo no me meto, yo amo a mi hermano y sé quién es, pero prefiero no moverle nada”, expresó.

¿Cómo se encuentra el papá de Daniel Bisogno?

Sobre la salud de su padre, Ivette explicó que permanece estable, aunque enfrenta algunos problemas relacionados con la edad y una lesión en la rodilla que le dificulta realizar algunas actividades.

“Mi papá está bien, con achaques de la edad y el problema de su rodilla, pues batalla porque nunca se quiso operar, todo el cuerpo como que le duele, lo de las vías urinarias va mejorando, pero es algo recurrente”, detalló.

Finalmente, habló sobre cómo su familia continúa enfrentando la ausencia de Daniel Bisogno. Mientras ella reconoce que recordarlo todavía le provoca tristeza, su padre encuentra consuelo al verlo nuevamente en televisión.

“Siento que lo de mi hermano fue hace poquito, no hay día que no lo recuerde (...) Con mi papá, pues es apoyarlo, le gusta ver cosas de Daniel Bisogno en la tele, pero a mí me pone muy triste, él al contrario, siente bonito verlas, cuando se va enfermo no las ve”, concluyó.