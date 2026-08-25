México vs. Japón HOY: ¿A qué hora y dónde ver EN VIVO juego de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas 2026?

México y Japón chocan en la LLWS (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Shutterstock, MLB).

La Serie Mundial de Pequeñas Ligas 2026 tiene este martes un partido clave para México, que busca continuar en competencia en Williamsport, Pensilvania. La Liga Municipal de Tijuana, representante de México, enfrenta a Japón dentro del cuadro internacional.

El equipo de Baja California llega al encuentro con una victoria y una derrota en el torneo. Ahora necesita superar al conjunto japonés para seguir en el certamen; de lo contrario, regresan a casa.

¿Cuándo juega México vs Japón en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas 2026?

México enfrenta a Japón este martes 25 de agosto, en el Juego 25 del cuadro internacional de la Little League World Series 2026. El partido comienza a las 11:00 horas, tiempo del centro de México, en el Volunteer Stadium de Williamsport.

La transmisión para México está disponible por ESPN y Disney+ Premium.

Partido: México vs. Japón

México vs. Japón Fecha: martes 25 de agosto de 2026

martes 25 de agosto de 2026 Hora: 11:00 horas, tiempo del centro de México

11:00 horas, tiempo del centro de México Sede: Volunteer Stadium, Williamsport, Pensilvania

Volunteer Stadium, Williamsport, Pensilvania Dónde ver: ESPN y Disney+ Premium

El rival mexicano es Joto Little League, equipo que representa a Japón y tiene su origen en Tokio. El conjunto asiático llega a esta instancia después de derrotar 3-2 a South Czech Republic Little League, representante de Europa-África, en el Juego 22.

¿Cómo llega México al juego contra Japón?

La Liga Municipal de Tijuana obtuvo su boleto a la Serie Mundial de Pequeñas Ligas después de conquistar el campeonato de la Región México. Para el equipo de Baja California, esta representa su tercera participación en el torneo, luego de competir en las ediciones de 2013 y 2023.

Su debut en Williamsport ocurrió el viernes 21 de agosto frente a Ryde Little League, equipo que representa a Australia. México mostró su poder ofensivo y consiguió una victoria de 7-1, resultado que le permitió avanzar por la llave de ganadores.

La situación cambió el domingo 23 de agosto. Tijuana enfrentó a Ministerio Sobre Las Alas Del Águila Little League, representante de Nicaragua dentro de la región Latinoamérica, y perdió 8-4.

Nicaragua marcó la diferencia en la quinta entrada, cuando consiguió siete carreras para tomar el control del encuentro. Moisés E. Juaréz destacó en la ofensiva nicaragüense con dos carreras producidas y una anotada.

Con ese resultado, México dejó la llave de ganadores y pasó al cuadro de eliminación, donde una nueva derrota significa el final de su participación en Williamsport.

El partido ante Japón representa la última oportunidad para que Tijuana continúe en el torneo. El formato de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas establece que los equipos quedan eliminados después de acumular dos derrotas.

Por eso, una victoria permite a México mantenerse en competencia y avanzar a la siguiente etapa. Si la Liga Municipal de Tijuana supera a Joto Little League, su siguiente rival será el ganador del partido entre Canadá y Asia-Pacífico.

En ese cruce participan Little Mountain Little League, representante de Canadá, y West Seoul (B) Little League, equipo que representa a Corea del Sur dentro de la región Asia-Pacífico.

En caso de que México pierda contra Japón, la novena de Tijuana quedará fuera al sumar su segunda derrota del torneo. El encuentro, por lo tanto, define si el representante mexicano continúa en la ruta hacia las últimas etapas del campeonato.

La Serie Mundial de Pequeñas Ligas se desarrolla del 19 al 30 de agosto en Williamsport. Las finales de los cuadros internacional y de Estados Unidos están programadas para el sábado 29 de agosto.

El Campeonato Internacional se juega ese día, mientras que el 30 de agosto se realiza el partido por el campeonato de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas.

Para México, el primer objetivo es superar el duelo contra Japón y conseguir el pase a la siguiente ronda. De este modo, México suma su 38.ª aparición en la historia de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas.