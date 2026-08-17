Pati Chapoy responde por abucheo en concierto de Cristian Castro: ‘Está bien que se desahoguen’

Pati Chapoy fue abucheada durante uno de los conciertos de Cristian Castro ofreció en el Auditorio Nacional y, lejos de mostrarse molesta por la reacción del público, la conductora de Ventaneando aseguró que tomó el momento despreocupada.

El incidente ocurrió el pasado 15 de agosto, cuando el cantante presentó a la periodista ante los asistentes al recinto. La reacción no fue la esperada: mientras Pati Chapoy se levantaba para agradecer las palabras del intérprete, el público comenzó a abuchearla y lanzó gritos de “fuera, fuera”.

¿Qué dijo Pati Chapoy por el abucheo que recibió en el concierto de Cristian Castro?

Pati Chapoy habló sobre lo ocurrido y restó importancia a la desaprobación que recibió durante la presentación. De acuerdo con su relato, el hijo de Verónica Castro había decidido reconocerla públicamente después de elogiar también a ‘Coque’ Muñiz.

“¿Saben qué? recibí una buena abucheada, la gente empezó ‘buu, buuu’, pero está bien que la gente se desahogue, también son aplausos, fue lo que me dijo Cristian Castro”.

Antes de que se produjera la reacción de los asistentes, el llamado ‘Gallito feliz’ describió a Chapoy como una “dama casi de hierro” y destacó su trabajo como periodista, al señalar que constantemente está “persiguiendo la nota”.

Cuando la conductora de Ventaneando se puso de pie para agradecer el reconocimiento del cantante, comenzaron los abucheos desde distintas zonas del Auditorio Nacional. Las cámaras del recinto incluso la enfocaron mientras algunos asistentes gritaban “fuera, fuera”.

Cristian Castro intervino posteriormente y señaló que aquellos gritos también podían interpretarse como una forma de aplauso hacia ella.

Pati Chapoy Pati Chapoy concedió una entrevista donde sus declaraciones generaron una polémica en torno a Daniel Bisogno. (Créditos Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

Abucheo contra Pati Chapoy ocurre tras la polémica de Pedro Sola sobre darles ‘carne envenenada’ a los perros

El episodio ocurre después de la polémica de Pedro Sola y Pati Chapoy a raíz de unos comentarios relacionados con los perros.

Aunque las principales críticas fueron contra Pedro Sola, quien habló de manera polémica sobre la posibilidad de darles “carne envenenada” a los animales, Chapoy también recibió cuestionamientos por la manera en que reaccionó durante el momento.

Posteriormente, la conductora se refirió a la controversia y comentó: “Tiene razón (sobre los comentarios de Pedrito Sola) pero deberían darles una tarjeta del psiquiatra aunque sea”.

Las declaraciones generaron críticas de organizaciones defensoras de los animales. Ante la reacción, Pedro Sola ofreció una disculpa pública por sus palabras.

“Cometí un error al expresar cosas que a final de cuentas no siento, lamento mucho decirlo, reconozco que los tiempos han cambiado y ahora las mascotas ocupan un lugar importante en las familias”, mencionó el conductor.

“Dije cosas sin pensar en un sitio tan importante como es la televisión, nunca le hice daño a nadie y mucho menos a una mascota, lo siento de verdad, desde el fondo de mi corazón siento una vergüenza horrible y ruego una disculpa”, agregó.

Chapoy consideró que la intensidad de las críticas contra su compañero debería dirigirse también hacia otros problemas que afectan al país, como la seguridad y la situación de los servicios de salud.

La periodista también buscó tranquilizar a Pedro Sola y expresó su confianza en que el público terminaría aceptando sus disculpas.