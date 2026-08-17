Así fue la lucha de Hayden Panettiere contra las adicciones: Comenzó por una ‘pastilla para la felicidad’

Hayden Panettiere, quien murió a los 36 años, tuvo problemas de adicciones. (Foto: EFE)

Hayden Panettiere mencionó en distintas ocasiones una de las etapas más difíciles de su vida: su lucha contra el alcohol y las drogas, un problema que comenzó cuando todavía era adolescente y que con los años tuvo consecuencias en su carrera y en su vida personal.

Panettiere murió a los 36 años, medios como People mencionaron la posibilidad de que fuera por sobredosis, autoridades también revelaron que se encontraba en paro cardiaco cuando los servicios de emergencia arribaron al lugar donde se encontraba.

La actriz, conocida por sus papeles en Heroes y Nashville, recordó en una entrevista, cómo una pastilla que alguien de su equipo le ofreció cuando tenía 16 años marcó el inicio de una relación complicada con las sustancias.

Hayden Panettiere murió a los 36 años. (Foto: Jordan Strauss/Invision/AP).

¿Cómo comenzó la lucha de Hayden Panettiere contra las drogas?

Durante una entrevista en Red Table Talk en 2023, la actriz Hayden Panettiere recordó que su primer acercamiento a las drogas ocurrió cuando tenía apenas 16 años.

En aquella época trabajaba en Heroes y debía enfrentarse a una agenda de grabaciones, entrevistas y apariciones públicas. Según relató, fue después de una jornada de trabajo cuando alguien cercano se aproximó para ofrecerle una pastilla.

“Alguien de mi equipo, con quien estaba trabajando, se me acercó. Fue antes de la alfombra roja, después de haber estado rodando Héroes, con entrevistas constantes, y me sentía un poco decaída”, contó la compañera de Michelle Trachtenberg en Sueños sobre hielo.

La persona le aseguró que la sustancia podía ayudarla a sentirse mejor: “Me dijeron: ‘Toma una de estas, es una pastilla para la felicidad, te dará energía’. En ese momento no lo consideré algo malo ni una droga”.

Hayden Panettiere explicó que aquella primera experiencia no le pareció peligrosa porque percibió un aumento de energía y se sintió con ánimo para continuar con sus compromisos. Sin embargo, con el paso de los años, aquella situación se transformó en un problema de adicción.

En una entrevista con People publicada en 2022, la actriz de Malcolm, el de en medio reconoció que en aquel entonces no comprendía lo ocurrido.

“No tenía ni idea de que esto no era apropiado, ni de la puerta que me abriría en lo que respecta a mi adicción. A medida que crecía, las drogas y el alcohol se convirtieron en algo sin lo que casi no podía vivir. Estaba en la cima del mundo y lo eché a perder”.

Hayden Panettiere fue una actriz que apareció en series como 'Malcolm' y 'Heroes'. (Foto: EFE)

Hayden Panettiere ingresó a rehabilitación

Los problemas de adicción también coincidieron con una etapa complicada en la vida personal de Hayden Panettiere. Su hija Kaya, fruto de su relación con el exboxeador ucraniano Wladimir Klitschko, comenzó a vivir de tiempo completo con su padre cuando tenía dos años.

La decisión ocurrió mientras atravesaba dificultades relacionadas con su salud mental y el consumo de sustancias. Posteriormente, rechazó la idea de que simplemente hubiera decidido alejarse de su hija.

“Creo que ha habido esta idea equivocada muy común de que simplemente abandoné a mi hija”, comentó durante una entrevista con el presentador de podcast Jay Shetty. “Eso no podría estar más lejos de la verdad”.

La actriz describió aquel periodo como un proceso particularmente difícil, marcado por distintos problemas emocionales y de consumo.

“Ciclo horrible durante años de luchar contra la depresión y la ansiedad y el alcoholismo y el abuso de sustancias” cuando “solo intentaba encontrar el camino de regreso, la salida de la oscuridad”.

Panettiere buscó ayuda profesional y en 2015 ingresó por primera vez a rehabilitación mientras trabajaba en Nashville, explicó en una entrevista con Women’s Health en 2023.

La actriz también enfrentó otros acontecimientos familiares dolorosos. En 2023 murió el hermano menor de Hayden Panettiere, el actor Jansen, a los 28 años debido a una afección cardíaca.

Hayden Panettiere inició su trayectoria como actriz cuando era una niña. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP, archivo) (Jordan Strauss/AP Photo/Jordan Strauss)

¿Quién fue Hayden Panettiere?

Hayden Panettiere comenzó su carrera como actriz infantil y posteriormente consiguió papeles tanto en televisión como en cine. Uno de sus personajes más conocidos es Claire Bennet en Heroes.

También interpretó a Juliette Barnes en Nashville, serie dramática musical en la que participó entre 2012 y 2018 y por la que obtuvo dos nominaciones a los Globos de Oro. Su filmografía incluye títulos como

Remember the Titans ( Duelo de Titanes )

( ) Raising Helen ( Educando a Helen )

( ) Ice Princess ( Sueños sobre hielo )

( ) Scream 4.

En 2023 retomó el personaje de Kirby Reed para la película Scream VI, con lo que marcó su regreso a una producción cinematográfica después de varios años alejada de los reflectores.

Panettiere nació y creció en Palisades, Nueva York. Su madre, Lesley Vogel, trabajó como actriz de telenovelas, mientras que su padre, Alan Panettiere, fue capitán del cuerpo de bomberos.

Desde pequeña comenzó a aparecer en televisión y tuvo participaciones en producciones como Ally McBeal y Malcolm in the Middle.

Con información de EFE y AP