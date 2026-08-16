Así abuchearon a Pati Chapoy en concierto de Cristian Castro: ‘Ese también es aplauso’ (VIDEO)

Luego de celebrar su graduación de la prepa, Cristian Castro continuó con sus compromisos laborales: los conciertos. Y uno de los espectáculos de la semana dejó un incómodo momento.

El cantante Cristian Castro, quien planea estudiar una carrera en la UNAM, se presentó el pasado 14 de agosto en el Auditorio Nacional, con varios invitados especiales, como su mamá Verónica Castro, el comediante Jorge ‘Coque’ Muñiz y Pati Chapoy, quien no fue bien recibida por parte del público.

Cristian Castro pide aplausos para Pati Chapoy, pero la abuchean (VIDEO)

Durante el concierto, Cristian Castro hizo una pausa en el programa para reconocer a varias personalidades: “A don Jorge Muñiz, muy fuerte el aplauso”. Las cámaras lo enfocaron y él agradeció de pie los vítores.

“Y también tenemos entre nosotros a una dama casi de hierro, de acero, la dueña de la nota, la señora Pati Chapoy, ¡fuerte el aplauso!”, expresó el músico.

La periodista se puso de pie y algunos asistentes soltaron rechiflas, abucheos y hasta gritaron “¡fuera, fuera!”. La conductora agradeció con las manos y se sentó de inmediato. “Ese también es aplauso, Pati”, respondió Cristian en el escenario.

Más tarde, Chapoy, quien tiene limitados los comentarios en Instagram, publicó un video de Verónica Castro bailando y agregó “¡Gran noche con Cristian Castro!“. En contraste, la actriz de telenovelas fue ovacionada en el show.

Pati Chapoy insiste en que ya se disculpó por polémica de los perros

La respuesta hacia Chapoy ocurre después de la polémica generada por los comentarios de Pedro Sola sobre los perros. En una emisión de Ventaneando, el conductor dijo que no toleraba a los animales en tiendas, supermercados, restaurantes y otros espacios, y mencionó que daban ganas de aventarles “una carne envenenada”.

Sola aclaró que no hablaba de forma literal, aunque insistió en su postura. Chapoy respaldó parte de sus comentarios y reaccionó con una carcajada ante lo dicho por su compañero.

El cantante y actor Cristian Castro se graduó de la prepa a los 51 años. (Foto: Cuartoscuro.com). (Camila Ayala Benabib)

El momento causó que varias marcas salieran de Ventaneando. El programa ha dicho disculpas públicas y ha lanzado mensajes de compromiso con los animales, pero el público al parecer no lo ha olvidado.

Pati Chapoy, cercana a Verónica, también asistió como invitada a la ceremonia de graduación de Cristian Castro, realizada el 12 de agosto. Durante el evento, reporteros cuestionaron a la periodista sobre si ofrecería una disculpa pública por su reacción a los comentarios de Pedro Sola. “¡Pero sí me disculpé!”, contestó y se fue, aparentemente molesta.

Chapoy está acostumbrada a la polémica y ha tenido que pedir disculpas en otras ocasiones, como en 2023, cuando la cantante Yuridia denunció que durante los inicios de su carrera sufrió hostigamiento por los conductores de Ventaneando.

La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) condenó dichos comentarios y Chapoy ofreció entonces una disculpa pública: “Me sorprendió mucho que a partir de un comentario que yo hice en una entrevista fuera de este programa se ofendió mucho Yuridia. Por eso quiero hacer una disculpa sincera de la expresión que emití”.

La periodista también señaló que Ventaneando nació bajo la premisa de realizar crítica e investigación periodística de espectáculos y aseguró que continuaría con esa línea.

“Ventaneando nació hace 27 años con una leyenda muy clara que dice: ‘es un programa de televisión de crítica e investigación periodística del espectáculo’, por lo tanto, voy a seguir haciendo esa crítica y vamos a seguir haciendo esa investigación, pero en lo sucesivo seremos mucho más cuidadosos con el uso del lenguaje, esto atendiendo a la instrucción que recibimos de Conavim”, explicó.