Saca las bermudas: ¿Por qué la temperatura de CDMX puede aumentar más de 6 grados, según la UNAM?

La temperatura de CDMX podría eleverse más de 6 grados por las islas de calor, explica la UNAM. (Fotoarte: El Financiero)

Imagina que vas de la periferia de Ciudad de México al Centro Histórico. Sales con chamarra porque el aire es fresco la temperatura es de 6 grados. Una hora después, el calor aumenta y el termómetro ya marca 16. No es el cambio de estación ni un gran recorrido, pero el escenario es distinto: menos árboles y más concreto.

Ese ejemplo explica un fenómeno urbano que resume por qué en la CDMX el ‘team frío’ y el ‘team calor’ pueden tener razón el mismo día.

Erik Velasco Saldaña, investigador del Molina Center for Energy and the Environment, explicó que la temperatura de CDMX sube de manera sostenida desde 1990, con un incremento de 0.34 grados Celsius por década.

De mantenerse ese ritmo, serían entre 3.4 y 3.5 grados por siglo. Sin embargo, bajo las proyecciones más adversas del cambio climático, el aumento podría superar los seis grados en los próximos 100 años.

¿Cuál es el efecto de las islas de calor y su relación con la Ciudad de México?

El especialista señaló dos causas que se suman para generar una mayor temperatura en la Ciudad de México y otras localidades: el cambio climático y una urbanización creciente, que da como resultado un calentamiento urbano.

Esa urbanización produce islas de calor, regiones donde la temperatura es significativamente más alta en comparación con las zonas rurales.

Se trata de aire más caliente en ciertos puntos de una ciudad que el que se encuentra en las zonas rurales que la rodean, explica la doctora Elda Luyando, investigadora del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM.

¿Por qué se siente más calor en la CDMX?

La razón está en cómo se construyen las ciudades: están densamente edificadas, con suelo de concreto, pocas áreas verdes y pocos cuerpos de agua, lo que permite que los materiales retengan más energía.

No es un fenómeno permanente. Las islas de calor no aparecen todo el día ni todo el año, sino cuando hay cielo despejado, viento en calma o muy suave y radiación solar que mantiene caliente el aire.

Velasco Saldaña enumeró alteraciones meteorológicas, consecuencias que van más allá de la incomodidad, como la menor evapotranspiración y cambios en los patrones de lluvia, con aguaceros e inundaciones, además de una peor calidad del aire.

También mencionó más emisiones de gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono por el uso de aire acondicionado y el metano de rellenos sanitarios y aguas residuales, además de un mayor número de incendios.

¿Es momento de alarmarse por el incremento de las temperaturas?

El investigador recordó que el clima capitalino sigue siendo “envidiable”: nunca hace demasiado frío o calor, el aire es relativamente seco y solo llueve por las tardes en verano. Quizá por eso todavía no es momento de alarmarse.

Afirmó que estamos lejos del clima reportado entre marzo y mayo en Nueva Delhi, India, o de los más de 40 grados registrados recientemente en Tokio, Japón.

Aunque la temperatura va en ascenso, aún no se alcanza el umbral en que el calor afecta directamente la salud pública. Sí puede, dijo, dañar de manera indirecta a grupos vulnerables y al ecosistema urbano. Pero todavía hay tiempo para actuar.

Ejemplos de islas de calor en la CDMX

A las seis de la mañana de algunos días de marzo, se registraron diferencias de hasta 10 grados entre el centro y la zona rural en 2018, según Luyando.

La especialista aclara que no ocurre en toda la ciudad, sino en zonas puntuales, las “islas” de calor, como el Centro Histórico, donde todo está densamente construido y hay muy poca vegetación.

Cada ciudad tiene su propia isla de calor. ¿Qué influye? La ubicación geográfica, la altitud, las montañas alrededor, el clima, la forma en que creció y hasta la economía del país.

Además, no todas pueden responder igual: mientras algunas siembran áreas verdes o reactivan corrientes de agua, en otras la falta de recursos y la mala planeación lo complican.

¿Hay soluciones contra las islas de calor?

Elvira Jiménez Navarro, coordinadora de campañas de Greenpeace España, planteó que las ciudades se adapten para ser más habitables, justas y resilientes, donde la biodiversidad sea una aliada.

Ante la ola de calor que vivió Europa, la especialista propuso refugios climáticos, es decir, espacios públicos o privados para las personas más vulnerables, con temperaturas interiores de 26 a 27 grados y bancas para sentarse.

También sugirió coberturas verdes y siembra de árboles que equilibren la pavimentación con ecosistemas urbanos vivos.

Por ahora, las bermudas siguen siendo cosa de temporada. Lo que los especialistas plantean es que lo que hagamos con el concreto y los árboles decidirá cuánto tiempo más podremos seguir discutiendo si hace frío o calor.