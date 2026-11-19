La Junta de Gobierno del Banco de México redujo la tasa de referencia de 6.50% a 6.25% en su reunión del 5 de noviembre.

El Banco de México (Banxico) no está obligado a seguir los movimientos de las tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) para decidir si sube o baja su propia tasa. Sin embargo, la diferencia entre ambos indicadores sí es un factor que la Junta de Gobierno toma en cuenta, debido a sus posibles efectos en el peso mexicano y en la llegada de inversiones al país.

Así lo demuestran las minutas de la reunión de política monetaria del pasado 4 de noviembre, en las que los integrantes de la Junta discutieron qué tanto debe influir la política monetaria estadounidense en las decisiones de México.

Uno de los integrantes explicó que, aunque las tasas de ambos países suelen moverse en la misma dirección por la relación económica que existe entre ellos, esto no significa que Banxico deba copiar las decisiones de la Fed.

Como ejemplo, recordó que durante el periodo de alta inflación posterior a la pandemia, el banco central mexicano comenzó a subir su tasa de interés en junio de 2021, mientras que la Reserva Federal lo hizo hasta marzo de 2022.

Además, Banxico aumentó su tasa en 725 puntos base durante ese ciclo, mientras que la Fed lo hizo en 525 puntos base. La diferencia también se observó en 2025, cuando la autoridad monetaria comenzó a reducir su tasa seis meses antes que su homólogo estadounidense.

¿Por qué preocupa a Banxico la diferencia de tasas con la Fed?

Uno de los puntos que generó preocupación entre los integrantes de la Junta de Gobierno fue la reducción de la diferencia entre las tasas de interés de México y Estados Unidos.

De acuerdo con las minutas, este indicador llegó en septiembre a 262.5 puntos base, su nivel más bajo desde 2008, cuando Banxico comenzó a utilizar la tasa de referencia como principal instrumento de política monetaria.

Otro integrante señaló que el diferencial promedió 289 puntos base durante 2026 y que, ante las expectativas de que la Fed vuelva a subir su tasa, las condiciones actuales apuntarían a una diferencia de alrededor de 425 puntos base, cercana a su promedio histórico.

¿Pero por qué importa esta diferencia? Cuando las tasas de México son considerablemente más altas que las de Estados Unidos, los instrumentos financieros mexicanos pueden resultar más atractivos para los inversionistas que buscan mejores rendimientos.

Si esa ventaja disminuye, algunos inversionistas podrían preferir colocar su dinero en otros mercados. Esto también puede generar presiones sobre el peso mexicano, especialmente cuando aumenta la incertidumbre en los mercados internacionales.

En septiembre, el diferencial entre las tasas de interés de México y Estados Unidos se ubicó en 262.5 puntos base, su nivel más bajo desde 2008. (Cuartoscuro)

¿Banxico puede mantener su propia ruta aunque la Fed suba tasas?

Sí. Uno de los integrantes de la Junta sostuvo que, aunque la diferencia de tasas con Estados Unidos está por debajo de su promedio histórico, México todavía tiene margen para tomar decisiones de acuerdo con su propia situación económica.

Explicó que, al considerar también la volatilidad del tipo de cambio, las condiciones de México siguen siendo relativamente favorables frente a otras economías emergentes.

Sin embargo, no todos compartieron esta postura.

En la reunión, Galia Borja Gómez y Jonathan Heath votaron en contra de reducir la tasa de interés y consideraron que debía mantenerse en 6.50 por ciento.

Borja advirtió que separar demasiado las decisiones de Banxico de las de otros bancos centrales podría provocar movimientos más bruscos en los mercados financieros y afectar las inversiones.

Heath, por su parte, consideró que la reducción de la diferencia de tasas, junto con el debilitamiento del peso y la posibilidad de que la Fed aumente sus intereses, representaba un riesgo para la estabilidad de los precios.

También señaló que no era el momento adecuado para reducir la tasa de referencia y que debía evaluarse si era necesario mantenerla sin cambios o incluso aumentarla.

¿Qué decisión tomó Banxico y qué pasará con la tasa de interés?

Pese a estas diferencias, la mayoría de la Junta de Gobierno decidió reducir la tasa de interés en 25 puntos base durante su reunión del 5 de noviembre.

Banxico justificó el recorte al considerar que la inflación continúa avanzando hacia niveles más bajos, que la economía no muestra presiones importantes sobre los precios y que las decisiones anteriores todavía tienen efecto.

Para los siguientes movimientos, el banco central señaló que analizará el comportamiento de la inflación, el tipo de cambio, la situación económica del país y las expectativas sobre los precios.