En las minutas del Banxico, sus integrantes advirtieron de las presiones estructurales y el alza de precios.

Los aumentos salariales y la persistencia de la inflación de los servicios representan un riesgo para la última etapa del proceso desinflacionario, advirtieron algunos integrantes de la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico).

En las minutas de la más reciente discusión para la decisión de política monetaria del 5 de noviembre, algunos funcionarios advirtieron que el crecimiento de los salarios reales por encima de su promedio histórico genera presiones estructurales de costos.

En el análisis, uno de los integrantes sostuvo que los incrementos al salario mínimo han contribuido a que los salarios reales crezcan por arriba de su promedio histórico, lo que dificulta romper la inercia de los precios de los servicios y genera presiones que están fuera del alcance de la política monetaria.

También advirtió que la persistencia de la inflación de los servicios sigue siendo uno de los principales retos para llevar la inflación a su meta hacia finales del próximo año.

Otro riesgo señalado fue la depreciación reciente del peso, que podría revertir el efecto favorable que tuvo la apreciación previa sobre los costos. Aunque el traspaso de los movimientos cambiarios a los precios suele ser limitado, uno de los integrantes advirtió que sus efectos pueden ser no lineales y depender de la magnitud y duración de los ajustes.

En cuanto a los riesgos climáticos, uno de los participantes mencionó la posibilidad de que se intensifique el fenómeno de “Super Niño” durante la segunda mitad del año, lo que podría afectar los precios.

La incertidumbre internacional y los conflictos geopolíticos también fueron motivo de preocupación. Algunos integrantes alertaron que, si se prolonga el conflicto en Medio Oriente, las presiones sobre los costos de energía y transporte podrían extenderse a un grupo más amplio de productos.

Estas advertencias contrastaron con la opinión de otros integrantes, quienes consideraron que la depreciación cambiaria no justificaba, por sí misma, mantener una mayor restricción monetaria, debido al bajo traspaso del tipo de cambio a los precios y a las condiciones de holgura que todavía prevalecen en la economía.

Las diferencias se reflejaron en la decisión de política monetaria, cuando la Junta aprobó reducir la tasa de referencia en 25 puntos base, a 6.25 por ciento, con tres votos a favor y dos en contra.

Victoria Rodríguez Ceja, José Gabriel Cuadra García y Omar Mejía Castelazo respaldaron el recorte, mientras que Galia Borja Gómez y Jonathan Ernest Heath Constable votaron por mantener la tasa en 6.50 por ciento.

Los integrantes que apoyaron la reducción la consideraron un ajuste puntual, no el inicio de una secuencia de recortes, y plantearon mantener la tasa sin cambios durante un periodo prolongado para evaluar la evolución de la inflación y los efectos rezagados de la política monetaria.

En contraste, uno de los miembros que votó por mantener la tasa sostuvo que no era momento de discutir una reducción y que el debate debía centrarse en mantener o incluso aumentar el costo del dinero, ante los riesgos inflacionarios y las dudas sobre la suficiencia de la postura monetaria.