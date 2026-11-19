Los precios de algunas de las principales rutas entre México y EU se han disparado debido a los altos costos de la turbosina.

El alto costo de la turbosina y la demanda de viajes hacia el extranjero está generando que las aerolíneas con operaciones en México aumenten las tarifas y, según un análisis de El Financiero con datos del Instituto Mexicano del Transporte, el costo promedio de los viajes desde Cancún a Miami, la décima ruta más popular saliendo desde México, se ha disparado 28.9 por ciento.

Las cifras analizadas por este diario muestran que el precio promedio ofrecido entre enero y agosto de este año fue de 7 mil 845 pesos para la ruta sencilla entre Cancún y Miami, un aumento de mil 760 pesos.

Las aerolíneas mexicanas han declarado que las tarifas promedio necesitan subir para compensar el aumento de la turbosina y el mercado internacional es el que mejor ha respondido ante el alza en los costos promedio de las tarifas aéreas.

El análisis de El Financiero muestra que los precios promedio en las 10 principales rutas internacionales desde México aumentaron 15 por ciento con datos entre enero y agosto, más del doble del alza registrada para las 10 rutas nacionales con mayor flujo de pasajeros.

La segunda ruta con mayor aumento de precio promedio es la del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y Miami, la cual subió su costo en 24.5 por ciento.

La ruta de mayor volumen entre México y EU es la que conecta el AICM con Los Ángeles. Este vuelo sencillo, además de ser el más demandado, es el tercer con mayor aumento en el último año, con un crecimiento de su costo promedio 21 por ciento mayor.

Solo dos rutas de las 10 más solicitadas saliendo de México han reportado bajas en sus tarifas promedio: por un lado, el vuelo entre Guadalajara y Los Ángeles se contrajo 3.2 por ciento, mientras que la ruta Cancún-Atlanta tuvo una reducción del 8.8 por ciento.

Pese a los aumentos, aerolíneas como Aeroméxico no ven una caída en la demanda de pasajes aéreos al extranjero. Incluso, están analizando la manera de trasladar el aumento de la turbosina a los pasajeros.

“No vemos señales de que la demanda se esté resquebrajando; vamos a volver, como hacemos cada semana, y buscar oportunidades para trasladar el costo del combustible a los consumidores. Somos optimistas, ya que en este punto del año no hemos tenido ningún signo de debilidad en la demanda, lo que creo que es un buen augurio para que podamos seguir impulsando la recuperación de combustible”, declaró Aaron Murray, director comercial de Aeroméxico.

(El Financiero)

Tarifas aéreas nacionales suben 7 por ciento en promedio

Las tarifas en el mercado nacional, según el análisis de El Financiero, muestran que los precios promedio de los 10 vuelos más demandados en el país se han movido al alza un 7 por ciento entre enero y agosto de este año, esto en comparación con el mismo periodo del año anterior. Los datos recabados por el Instituto Mexicano del Transporte reflejan que el vuelo entre el AICM y Monterrey, el segundo con mayor demanda en vuelos domésticos, se disparó 31 por ciento en promedio.

El aumento de las tarifas no solo muestra el impacto del combustible, sino la flexibilidad con la que las aerolíneas nacionales pudieron capitalizar precios más altos en el Mundial 2026 .

Muestra de ello es que en esa misma ruta, en la justa deportiva, los precios se duplicaron.

Sin embargo, en mercados como el México-Cancún, el más demandado en conexiones aéreas domésticas, el precio promedio fue de 14 por ciento, esto como resultado de una menor oferta de asientos en los vuelos por una baja demanda.

El ‘bajo costo’ de las aerolíneas se queda atrás

Volaris y Viva Aerobus , las empresas de bajo costo en el país, también tuvieron que aumentar sus tarifas para poder compensar las grandes cargas financieras que la turbosina está generando tras el inicio de la guerra en Medio Oriente .

Según los reportes financieras de Volaris, la tarifa promedio de los primeros nueve meses subió 21 por ciento. Así, la tarifa promedio por pasajero pasó de 40 a 48 dólares. Los servicios adicionales también tuvieron un gasto promedio mayor de casi el 9 por ciento.