La innovación tecnológica y la búsqueda de talento especializado fueron algunos de los ejes de Mexico Tech Week 2026, encuentro que reunió del 26 de octubre al 1 de noviembre a emprendedores, desarrolladores, inversionistas y empresas del sector en la Ciudad de México. Como parte de esta agenda, Zillow participó el 27 de octubre con un espacio de networking para intercambiar ideas, establecer conexiones y acercarse a profesionales interesados en el desarrollo de nuevas soluciones digitales.

En este marco, El Financiero conversó con Alan Rivera, director de Reclutamiento Tech para Norteamérica, y Julio Sáenz, director sénior de Ingeniería y líder de Zillow México, quienes compartieron la estrategia de crecimiento de la empresa en el país, las oportunidades laborales disponibles y el papel que desempeñan los ingenieros mexicanos en sus operaciones internacionales.

Julio Saenz, Director Sénior de Ingeniería y Líder de Zillow México.

La compañía estadounidense, especializada en tecnología para el mercado inmobiliario, desarrolla herramientas digitales para facilitar la compra, venta, renta y financiamiento de viviendas en Estados Unidos. Para mantener el ecosistema sigue incorporando profesionales de distintas especialidades, principalmente en ingeniería de software, desarrollo web y móvil, ciencia de datos y Big Data. Contamos con un gran equipo que continua creciendo.

Rivera explicó que entre los perfiles con mayor demanda se encuentran desarrolladores full stack, backend, frontend y mobile para iOS y Android, además de especialistas en Data Science. La colaboración con los equipos de tecnología estadounidenses hace que la experiencia técnica y la capacidad de trabajar en entornos internacionales sean aspectos relevantes durante los procesos de selección.

La presencia en Mexico Tech Week forma parte de una estrategia más amplia de acercamiento a la comunidad tecnológica. El directivo destacó que estos espacios permiten conocer proyectos, intercambiar experiencias y mostrar cómo trabaja la compañía. A estas actividades se suman encuentros de ingeniería de datos, reuniones con comunidades de desarrolladores y Nextplay LIVE, realizado en abril en la capital mexicana.

Ingeniería mexicana con alcance internacional

Desde la perspectiva tecnológica, Julio Sáenz destacó que los profesionales mexicanos tienen una participación directa en la evolución de los productos de Zillow. Su labor no se limita a ejecutar proyectos, sino que también comprende la resolución de desafíos complejos, el liderazgo de iniciativas y la toma de decisiones técnicas junto con sus contrapartes en Estados Unidos.

La estructura de trabajo permite que los ingenieros del país formen parte de las organizaciones globales de la empresa, con responsabilidades compartidas y contribuciones a plataformas utilizadas por millones de consumidores y profesionales inmobiliarios. Este modelo también abre oportunidades para desarrollar experiencia en proyectos de gran escala y colaborar con equipos multidisciplinarios.

Inteligencia artificial y habilidades profesionales

En cuanto a los conocimientos técnicos, Rivera señaló que para desarrollo web se utilizan herramientas como React, TypeScript y GraphQL, mientras que Java, Python, Node.js y Go forman parte de las tecnologías empleadas en APIs y servicios. Las posiciones de nivel medio suelen solicitar alrededor de tres años de experiencia, mientras que las senior requieren aproximadamente cinco.

Alan Rivera, director de Reclutamiento Tech para Norteamérica.

A estas competencias se suma el manejo de inteligencia artificial. El directivo explicó que Zillow no necesariamente busca especialistas en esta tecnología, sino profesionales capaces de incorporarla a sus actividades para revisar código, analizar información, probar soluciones y agilizar procesos. La clave está en utilizarla con criterio, evaluar sus resultados y mantener una actitud de aprendizaje constante.

Trabajo remoto y prestaciones para el desarrollo profesional

Otro elemento de su propuesta laboral es el modelo Cloud HQ, mediante el cual los colaboradores pueden trabajar desde cualquier lugar de México. La empresa también proporciona un apoyo mensual para cubrir gastos de internet, electricidad y teléfono.

Entre sus prestaciones se encuentran seguros de gastos médicos mayores y menores, dental, de visión y de vida para colaboradores y dependientes elegibles, fondo de ahorro con aportación empresarial, vales de despensa y aguinaldo equivalente a 30 días de salario base. También contempla programas de bienestar, vacaciones que aumentan con la antigüedad y licencias parentales pagadas.

Para quienes buscan integrarse a la compañía, Rivera recomienda consultar su página de carreras en México, registrarse en Talent Network y aprovechar los videos de preparación para entrevistas técnicas. Con estas iniciativas, Zillow busca acercar sus oportunidades a más profesionales y sumar talento nacional a proyectos tecnológicos de alcance global.