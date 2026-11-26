El Gabinete de Seguridad anunció, en Tamazula, Durango, la detención de cuatro personas, entre ellas Fernando ‘N’, ‘Chapo Félix’, identificado como operador de una célula delictiva autodenominada Fuerzas Especiales Zambada, vinculada con la facción de La Mayiza.

“Fue resultado de las acciones de las secretarías de Marina (Semar) y de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para debilitar las estructuras criminales que generan violencia en el norte del país”, informó el Gabinete en un comunicado.

Durante la operación, agregó el Gabinete en X, se aseguraron cuatro armas largas, ocho cargadores, 260 cartuchos y chalecos balísticos.

“El Gabinete de Seguridad continuará las acciones coordinadas en Sinaloa y entidades colindantes para detener a los generadores de violencia, debilitar las capacidades operativas de los grupos delictivos y avanzar en la pacificación de la región”, subrayó y finalizó.

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