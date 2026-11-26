México a acusado a EU de intervencionismo desde que el Departamento de Justicia de ese país publicó una acusación contra Rubén Rocha Moya.

El Gabinete de Seguridad le ‘pintó la raya’ otra vez a Estados Unidos, después de que la DEA abrió una línea de WhatsApp para denunciar a políticos corruptos ligados al narcotráfico.

“México no acepta acciones unilaterales ni injerencias en su territorio. México cuenta con instituciones facultadas para recibir denuncias, investigar delitos, combatir la corrupción y evitar la impunidad”, publicó en su cuenta de X este jueves 26 de noviembre.

El Gabinete de Seguridad replicó el mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum, al señalar que Estados Unidos “debe asumir las responsabilidades que le corresponden en el combate a la delincuencia organizada” antes de querer intervenir en los asuntos internos de otro país.

El Gabinete de Seguridad recordó a la Administración de Donald Trump que la cooperación en el combate a la delincuencia organizada debe respetar cuatro puntos.

Pleno respeto a la soberanía e integridad territorial.

Responsabilidad compartida y diferenciada.

Respeto y confianza mutua.

Cooperación sin subordinación.

Sheinbaum pide a la DEA que deje ‘injerencismos’ contra México

La presidenta de México calificó de “injerencia” la medida de DEA de pedir a ciudadanos mexicanos que le reporten presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa y reclamó a Washington que investigue quién distribuye el fentanilo en Estados Unidos y adónde van las ganancias de su venta.

“Imagínense que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana abriera un WhatsApp para la denuncia de la corrupción en Estados Unidos. ¿Cómo lo vería el gobierno de Estados Unidos? Es evidente que es un asunto de injerencia”, declaró en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

Sheinbaum sostuvo que México cuenta con una Fiscalía General, encabezada por Ernestina Godoy, y una Secretaría de Seguridad, a cargo de Omar García Harfuch, para investigar los hechos que ocurren en su territorio.

“La DEA tiene mucho que hacer en su país, mucho”, afirmó la presidenta al pedir que la agencia investigue la corrupción ligada a la delincuencia organizada en Estados Unidos.

Con información de EFE