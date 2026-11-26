Claudia Sheinbaum, presidenta de México, planteó que revisará con EU los lanzamientos de SpaceX.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, planteó este jueves discutir con Estados Unidos la frecuencia de los lanzamientos de SpaceX desde Texas y, de ser necesario, la reubicación de su base, mientras la autoridad ambiental mexicana investiga los residuos que han llegado a las costas de Tamaulipas.

Sheinbaum informó en su conferencia matutina que su Gobierno ya abordó el asunto con la embajada estadounidense y busca ahora una reunión entre las autoridades aeronáuticas de ambos países.

Según explicó, los lanzamientos desde Texas requieren que México autorice el uso de una parte de su espacio aéreo y que ese sector quede libre de otros vuelos durante la operación.

La presidenta señaló que, aunque por ahora hay pocos lanzamientos, un eventual aumento hasta los 400 vuelos al año, cifra que citó como meta a futuro, obligaría a determinar con qué frecuencia podría México conceder esos permisos.

“En todo caso, si fuera necesario pues la reubicación de la zona de lanzamiento”, añadió.

En cuanto a posibles sanciones ambientales, Sheinbaum explicó que corresponde a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) investigar la llegada de los residuos de SpaceX a costas de Tamaulipas y determinar si procede sancionar a la compañía de Elon Musk y una nueva denuncia.

El Gobierno del estado fronterizo de Tamaulipas ya presentó en junio de 2025 una denuncia ante la Profepa por los restos de SpaceX hallados en playa Bagdad, en el municipio de Matamoros, tras un lanzamiento de la nave Starship.

El pasado 17 de noviembre, la procuraduría informó que las autoridades mexicanas recogieron y aseguraron en esa playa residuos relacionados con otro lanzamiento de Starship, efectuado cuatro días antes desde la base texana de Starbase.

SpaceX remitió a la Profepa información sobre los materiales utilizados en la nave a petición de la dependencia mexicana, que el 20 de noviembre indicó que los datos estaban bajo revisión técnica.