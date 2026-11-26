El clima en la Península de Yucatán para este viernes 27 de noviembre estará marcado por cielo nublado y temperaturas frescas, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La región verá valores entre los 15°C y 30.3°C.
¿Qué temperaturas se esperan en la Península de Yucatán mañana?
En Mérida, Yucatán, la temperatura mínima será de 15.3°C y la máxima de 30.3°C, con cielo nublado. Sus municipios, incluida la propia capital, esperan valores entre 16°C y 31°C. Se prevé un viento ligero de 8 km/h.
Para Quintana Roo, Cancún y Chetumal registrarán mínimas de 21.0°C y máximas de 27.0°C, con viento de 14 km/h. Tulum, en sus municipios, experimentará un rango de 16°C a 28°C. Playa del Carmen tendrá entre 16°C y 28°C.
¿Se esperan lluvias o vientos fuertes en la Península mañana?
El sistema frontal número 8 se moverá sobre el Golfo de México y la Península de Yucatán, lo que hará que haya lluvias fuertes a muy fuertes en la región. Además, la masa de aire ártico mantendrá un ambiente fresco.
Se espera evento de ‘Norte’ con rachas de viento de 50 a 70 km/h en Campeche, Yucatán y Quintana Roo, lo que provocará oleaje elevado en las costas. Se recomienda precaución a la navegación y actividades marítimas.
¿Cómo estará el clima en la Península de Yucatán este fin de semana?
El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:
Viernes 27 de noviembre: Máxima de 28°C, Mínima de 15°C, Cielo nublado, viento de 9 km/h.
Sábado 28 de noviembre: Máxima de 30°C, Mínima de 15°C, Cielo nublado, viento de 9 km/h.
Domingo 29 de noviembre: Máxima de 33°C, Mínima de 16°C, Cielo nublado, viento de 7 km/h.
La tendencia para el fin de semana en la Península de Yucatán es un aumento gradual de la temperatura máxima, pasando de 28°C el viernes a 33°C el domingo. Las mínimas se mantendrán frescas, alrededor de 15°C a 16°C.
¿Qué medidas tomar ante el clima fresco y los vientos?
Ante las condiciones de viento y temperaturas frescas, se recomienda a la población abrigarse bien, especialmente por las mañanas y noches. Es importante mantenerse hidratado, aunque no se sienta un calor intenso.
Para las actividades al aire libre, se sugiere usar ropa ligera durante el día y llevar una chaqueta para el atardecer. También es aconsejable protegerse del sol, pues la radiación UV puede ser alta incluso con cielo nublado.
Fuente: CONAGUA.
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