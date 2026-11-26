Así estará el clima en la Península de Yucatán este viernes 27 de noviembre.

El clima en la Península de Yucatán para este viernes 27 de noviembre estará marcado por cielo nublado y temperaturas frescas, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La región verá valores entre los 15°C y 30.3°C.

¿Qué temperaturas se esperan en la Península de Yucatán mañana?

En Mérida, Yucatán, la temperatura mínima será de 15.3°C y la máxima de 30.3°C, con cielo nublado. Sus municipios, incluida la propia capital, esperan valores entre 16°C y 31°C. Se prevé un viento ligero de 8 km/h.

Para Quintana Roo, Cancún y Chetumal registrarán mínimas de 21.0°C y máximas de 27.0°C, con viento de 14 km/h. Tulum, en sus municipios, experimentará un rango de 16°C a 28°C. Playa del Carmen tendrá entre 16°C y 28°C.

(Carachure Bautista Jesús)

¿Se esperan lluvias o vientos fuertes en la Península mañana?

El sistema frontal número 8 se moverá sobre el Golfo de México y la Península de Yucatán, lo que hará que haya lluvias fuertes a muy fuertes en la región. Además, la masa de aire ártico mantendrá un ambiente fresco.

Se espera evento de ‘Norte’ con rachas de viento de 50 a 70 km/h en Campeche, Yucatán y Quintana Roo, lo que provocará oleaje elevado en las costas. Se recomienda precaución a la navegación y actividades marítimas.

¿Cómo estará el clima en la Península de Yucatán este fin de semana?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

Viernes 27 de noviembre: Máxima de 28°C, Mínima de 15°C, Cielo nublado, viento de 9 km/h.

Sábado 28 de noviembre: Máxima de 30°C, Mínima de 15°C, Cielo nublado, viento de 9 km/h.

Domingo 29 de noviembre: Máxima de 33°C, Mínima de 16°C, Cielo nublado, viento de 7 km/h.

La tendencia para el fin de semana en la Península de Yucatán es un aumento gradual de la temperatura máxima, pasando de 28°C el viernes a 33°C el domingo. Las mínimas se mantendrán frescas, alrededor de 15°C a 16°C.

¿Qué medidas tomar ante el clima fresco y los vientos?

Ante las condiciones de viento y temperaturas frescas, se recomienda a la población abrigarse bien, especialmente por las mañanas y noches. Es importante mantenerse hidratado, aunque no se sienta un calor intenso.

Para las actividades al aire libre, se sugiere usar ropa ligera durante el día y llevar una chaqueta para el atardecer. También es aconsejable protegerse del sol, pues la radiación UV puede ser alta incluso con cielo nublado.

Fuente: CONAGUA.

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