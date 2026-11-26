Ximena Santaolalla denunció el abuso sexual en al menos tres ocasiones, pero no hubo ninguna acción al respecto.

La escritora Ximena Santaolalla reveló que sufrió abuso sexual infantil desde los 5 a los 14 años, por su padrastro, el empresario Francisco Aguirre, quien se metía a su cuarto todas las noches.

“Fui abusada a diario durante nueve años por Francisco Aguirre Gómez”, relató en entrevista y aseguró que esto ocurrió al menos 2 mil 500 veces. “Es una cuenta imposible, pero la he hecho”, agregó.

Ximena aseguró que las violaciones acabaron hasta una noche en la que Aguirre intentó abusar de ella mientras dormía en la misma cama que su madre, cuando estaban de vacaciones. En su testimonio, publicado en El País, la escritora expuso que habló de estos abusos previamente.

“Era parte de mi rutina: iba a la escuela, regresaba a comer, hacía la tarea, cenaba, me lavaba los dientes y me iba a dormir, a esperar a qué hora llegaba este señor”, reveló Santaolalla.

Así denunció Ximena Santaolalla los abusos de su padrastro

Desde que era niña, Ximena denunció el abuso sexual en al menos tres ocasiones, a distintos familiares, pero no hubo ninguna acción al respecto.

“No culpo a toda esa gente, para nada, porque entiendo que el silencio es un fenómeno social y cultural, pero sí quiero decir que para mí los niños y las niñas son responsabilidad de todos nosotros”, dijo.

La escritora también relató el abuso que sufrió a través de su última novela, Un jardín al fondo de la noche. Fue hasta ahora que la autora reveló que se trata de testimonios autobiográficos.

Santaolalla relató que los abusos iniciaron cuando su madre, Adriana Abdó, se casó con Aguirre y se mudaron a vivir a un departamento de Polanco.

“Los abusos generalmente se daban en la noche, todos los días. Yo trataba de no quedarme dormida, porque no quería que me agarrara desprevenida, pero en algún momento me dormía y él me despertaba”, recordó Ximena.

Santaolalla aseguró que, tras enterarse del caso de Gisele Pelicot en Francia, también denunció a Aguirre debido a que fue violada por él en distintas vacaciones que pasaron en París. Sin embargo, no procedió debido a la nacionalidad mexicana de ambos y porque ambos eran residentes en México.

En tanto, el delito en México había prescrito. Fue hasta 2025 que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) modificó la prescriptibilidad de los delitos sexuales a menores de edad en 2025 y para todos los delitos contra la infancia en 2026.

Francisco Aguirre, de 85 años, era presidente de Grupo Radio Centro hasta el 18 de noviembre, cuando presentó su renuncia.

¿Qué dijo Grupo Radiocentro tras la denuncia de Ximena Santaolalla?

Tras la denuncia hecha por la escritora, Grupo Radiocentro emitió un comunicado en el que expresó su apoyo a Ximena Santaolalla, pero aseguró que se abstendrá de emitir juicios debido a que se trata del ámbito personal de la autora.

“El licenciado Francisco Aguirre renunció a la presidencia del consejo de administración de Grupo Radio Centro el pasado 18 de noviembre y no ocupa cargo directivo alguno”, dice el comunicado.

En tanto, Francisco Aguirre Cranz es el nuevo presidente del Consejo. Se trata del hijo de Francisco Aguirre, que formaba parte del consejo de administración de Grupo Radio Centro desde 2013 y se desempeñó como vicepresidente de Radio y Digital desde 2020.