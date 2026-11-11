TikTok España es investigado por posibles delitos de abuso sexual infantil en sus publicaciones

La fiscalía española investigará a TikTok por otros delitos en sus publicaciones.

TikTok España está siendo investigado por la fiscalía española después de que la fundación Maldita.es encontrase contenidos de abuso sexual infantil entre sus publicaciones y este miércoles, la Agencia Española de Protección de Datos solicitó a la red social información concreta sobre las actuaciones llevadas a cabo para retirar esos contenidos.

La respuesta de TikTok no tardó en llegar a pesar de no haber respondido durante meses a las peticiones de Maldita.es: afirmó haber tomado medidas inmediatamente después de conocer la existencia de contenidos de abuso sexual infantil.

La Agencia Española de Protección de Datos aseguró que, una vez analizada la información que le ofrezca la plataforma, ordenará el bloqueo que impida el acceso a esos contenidos.

Ese organismo español, que vela por el cumplimiento de la normativa de protección de datos, informó que inició las actuaciones tras la solicitud que recibió del Gobierno español.

Fiscalía española investiga otros delitos de TikTok

Además, la fiscalía española, por orden de la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha comenzado a investigar esos posibles delitos, lo que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, calificó de “gran noticia”.

La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, encargó a la fiscal de Sala Coordinadora contra la Criminalidad Informática, Elvira Tejada de la Fuente, la investigación de estos posibles delitos.

Este miércoles comparecieron los denunciantes ante De la Fuente a fin de ratificar su denuncia y presentar ante la Fiscalía el material probatorio, que será objeto “de inmediato análisis y valoración”.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmó ante esa decisión: “Se acabó la impunidad en las redes sociales”, en un mensaje en X este miércoles.

Agencia Española de Protección de Datos pide información sobre TikTok

La Agencia Española de Protección de Datos aclaró que la investigación de los hechos corresponde a la policía y a los tribunales. No obstante, el organismo solicitó a Maldita.es la relación de los enlaces en los que, según la verificación realizada en su labor periodística, se producen tratamientos ilícitos de datos, y requerir a TikTok información para retirarlos.

La Agencia subrayó que los delitos que atentan contra niñas y niños “son especialmente graves y exigen una respuesta inmediata”.

TikTok aseguró a través de un portavoz de la compañía que, tan pronto se conocieron las noticias sobre los vídeos de abuso sexual infantil en su plataforma, tomaron medidas para identificar y eliminar el contenido.

Además, el portavoz afirmó que TikTok trabajará estrechamente con la Agencia Española y todas las autoridades competentes: “Tan pronto se publicaron estas afirmaciones, tomamos medidas para identificar y eliminar el contenido, y presentar informes al Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC por sus siglas en inglés) cuando ha correspondido”.

El contenido sexualmente explícito con menores “está categóricamente prohibido” en la plataforma, recordó, y agregó que desplegaron “tecnologías de detección avanzadas junto con un equipo dedicado a la seguridad infantil para identificar y eliminar este contenido de forma contundente”.

La Fundación Maldita.es hizo público el pasado 9 de noviembre un estudio en el que señalaba haber detectado en TikTok más de mil vídeos de abuso sexual infantil, que superan 48 millones de visualizaciones, y más de 20 mil perfiles de potenciales pedófilos, de los que más de 7 mil operan en español.