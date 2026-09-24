TikTok incorpora a su app la Línea de las Mujeres para atender casos de violencia de género

Las usuarias podrán encontrar un acceso directo a la Línea 079 cuando realicen búsquedas sobre violencia contra las mujeres dentro de TikTok. (Gemini).

La Secretaría de las Mujeres informó que TikTok incorporó la Línea de las Mujeres 079, opción 1, como un recurso de apoyo dentro de su plataforma en México, con el objetivo de facilitar el acceso a orientación y atención para mujeres que se encuentren en una situación de riesgo.

“Al realizar búsquedas sobre términos sensibles como ‘feminicidio’, ‘violencia de género’ o ‘acoso sexual’, TikTok despliega un recurso directo de ayuda para canalizar atención inmediata a mujeres en situación de riesgo”, informó la Secretaría de las Mujeres.

La medida forma parte del Primer Acuerdo de colaboración voluntaria para combatir las violencias en el ámbito digital, impulsado por la Secretaría de las Mujeres en coordinación con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) y TikTok.

¿Cómo funcionará la colaboración del gobierno de México con TikTok?

De acuerdo con la dependencia, cuando las personas usuarias realicen búsquedas en TikTok relacionadas con términos sensibles como “feminicidio”, “violencia de género” o “acoso sexual”, la plataforma mostrará automáticamente una tarjeta de ayuda con la leyenda “Te queremos ayudar”.

El recurso incluirá un acceso directo a la Línea de las Mujeres 079, opción 1, que ofrece servicio las 24 horas del día, los siete días de la semana. A través de este mecanismo, las usuarias podrán recibir un primer acompañamiento, orientación especializada y canalización a las instancias correspondientes.

La Secretaría de las Mujeres señaló que esta medida deriva del acuerdo firmado en marzo pasado entre el Gobierno de México y plataformas digitales, con el objetivo de que el entorno virtual sea un espacio seguro y libre de agresiones y revictimización contra las mujeres.

Con la incorporación de la Línea 079 a TikTok, la dependencia indicó que se amplían los recursos digitales disponibles para facilitar el acceso a orientación y atención oportuna ante situaciones de violencia.

La Secretaría de las Mujeres agregó que la colaboración con el sector tecnológico busca contribuir al acceso al derecho de las mujeres a una vida libre de violencias, incluido el ámbito digital.