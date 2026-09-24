Compra sin sacar la tarjeta: Bancos alistan pagos con CoDi desde el celular antes de El Buen Fin 2026

El titular de la ATDT explicó que varios bancos prevén tener listos los cambios durante la primera quincena de noviembre.

Los bancos prevén implementar los pagos con CoDi en aplicaciones antes de El Buen Fin 2026, informó José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT).

Durante la conferencia matutina de este jueves, Peña Merino explicó que este cambio forma parte de las medidas contempladas en la propuesta de Ley de Economía Digital, que busca facilitar los pagos digitales mediante la infraestructura del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) y Cobro Digital (CoDi), desarrollados por el Banco de México.

Aunque el plazo establecido para que las instituciones financieras implementen estos cambios vence en diciembre, Peña Merino señaló que varios bancos han informado al Gobierno que podrían tenerlos listos durante la primera quincena de noviembre.

Este año, El Buen Fin se realizará del 13 al 17 de noviembre.

¿Cómo funcionan los pagos CoDi desde el celular?

De acuerdo con Peña Merino, el pago con CoDi podrá realizarse desde la aplicación del banco en tres pasos:

Elegir la cuenta desde la que se hará el pago. Generar un código QR con el monto o escanear el que proporcione el comercio. Revisar los datos y confirmar la operación.

El usuario podrá generar un QR con el monto a pagar para que lo escanee el comercio, o bien escanear el código que ya tenga disponible el establecimiento y, después, ingresar o verificar el monto antes de confirmar la transferencia.

El Banco de México estima que la confirmación del pago tomará alrededor de cuatro o cinco segundos, explicó el funcionario.

“SPEI y CoDi, por ley, no cobran comisiones. Entonces, cuando tú haces una transferencia pagando con el celular, es una transferencia que implica que no hay ningún cobro de comisión, ni para el cliente, ni para el tendero o el proveedor del servicio.”, añadió Peña Merino.

¿Cómo cobrar con CoDi en tu negocio?

CoDi también permitirá que pequeños negocios, microempresas y prestadores de servicios reciban pagos mediante códigos QR.

Un comercio puede colocar un QR estático en su mostrador para que el cliente lo escanee, indique el monto y realice la transferencia. También puede generar desde su celular un código con el importe de la compra.

Otra posibilidad es que el QR aparezca directamente en el punto de venta. Peña Merino puso como ejemplo una caja de supermercado: una vez calculado el total, el código aparecerá en la pantalla y el cliente podrá escanearlo desde su celular para confirmar la operación.

¿Qué propone la Ley de Economía Digital?

La propuesta de Ley de Economía Digital plantea acelerar los pagos digitales mediante infraestructura que México ya tiene.

Entre ella está SPEI, el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios, que permite realizar transferencias electrónicas, y CoDi, que utiliza esta infraestructura para efectuar pagos.

Otro de los objetivos expuestos por Peña Merino es ampliar el acceso al sistema financiero. La idea es que pequeños comercios y personas que ofrecen servicios puedan recibir pagos digitales mediante una cuenta bancaria y, a partir de ello, tener acceso a otros productos financieros, como el crédito.

Cuenta N2 Bis: ¿cómo funcionará para pequeños negocios y trabajadores?

La estrategia incluye cambios para facilitar la bancarización de pequeños negocios y trabajadores independientes.

Peña Merino explicó que se trabaja con la cuenta N2 Bis, que puede abrirse de manera remota mediante una identificación.

Actualmente, estas cuentas tienen un límite de 25 mil pesos para operaciones en efectivo. La propuesta es elevarlo hasta 135 mil pesos cuando se incorporen transferencias digitales.

El cambio busca que este tipo de cuenta sea más funcional para pequeños establecimientos y prestadores de servicios, quienes podrán utilizarla para recibir pagos de sus clientes.