Huracán ‘Polo’ golpeará 2 veces a México: ¿Cuándo tocará tierra en BCS y Sonora? Esta será su trayectoria

El huracán ‘Polo’, actualmente como categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, mantiene su avance por el Pacífico mexicano y, de acuerdo con el pronóstico de trayectoria, volverá a acercarse a territorio nacional la próxima semana, cuando podría tocar tierra primero en Baja California Sur y después en Sonora.

A las 09:00 horas, el centro de ‘Polo’ se localizó a 245 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima, y a 315 kilómetros al oeste-suroeste de Zihuatanejo, Guerrero.

El ciclón presenta vientos máximos sostenidos de 250 kilómetros por hora (km/h), rachas de hasta 315 km/h y se desplaza hacia el oeste-noroeste a 17 km/h.

¿Cuándo tocará tierra el huracán ‘Polo’ en México? Esta es su trayectoria

De acuerdo con el pronóstico de trayectoria proporcionado por Conagua, el huracán ‘Polo’, antes de categoría 5, mantendrá fuerza de huracán durante los próximos días y posteriormente se aproximará a la península de Baja California.

Esta sería la evolución prevista del huracán ‘Polo’:

24 de septiembre: huracán categoría 4.

huracán categoría 4. 25 de septiembre: alcanzaría la categoría 5 , aunque posteriormente ese mismo día perderá fuerza a categoría 4.

alcanzaría la , aunque posteriormente ese mismo día perderá fuerza a categoría 4. 26 de septiembre: continuaría como huracán categoría 4.

continuaría como huracán categoría 4. 27 de septiembre: permanecería como huracán categoría 4.

permanecería como huracán categoría 4. 28 de septiembre: se debilitaría a categoría 3 y tocaría tierra en las costas de Baja California Sur .

se debilitaría a categoría 3 y . 29 de septiembre: ya como huracán categoría 1, tocaría tierra en las costas de Sonora.

Por ello, el huracán podría representar dos impactos en territorio mexicano, primero en Baja California Sur y posteriormente en Sonora, aunque la trayectoria y la intensidad de un ciclón pueden cambiar conforme avance el pronóstico.

¿Qué estados serán afectados por el huracán ‘Polo’?

Mientras continúa su desplazamiento por el Pacífico, la circulación de ‘Polo’ provocará lluvias intensas de 75 a 150 milímetros en zonas de Jalisco, Colima y Michoacán.

También se esperan lluvias muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en Nayarit y Guerrero.

Las lluvias asociadas al ciclón podrían ocasionar inundaciones, deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos y desbordamientos, especialmente en zonas bajas y de terreno escarpado.

Las condiciones más adversas también incluirán fuertes vientos y oleaje elevado. En las costas de Michoacán se prevén vientos sostenidos de 60 a 80 km/h, con rachas de 90 a 110 km/h, mientras que en las costas de Jalisco y Colima habría vientos de 60 a 70 km/h, con rachas de 80 a 90 km/h.

En Guerrero se pronostican vientos de 30 a 40 km/h, con rachas de hasta 50 a 60 km/h.

Además, se estima oleaje de 6 a 8 metros en las costas de Michoacán y de 4 a 6 metros en Jalisco, Colima y Guerrero.

¿Qué zonas están en alerta por el huracán ‘Polo’?

Actualmente, el ciclón ‘Polo’ se encuentra frente a las costas del Pacífico mexicano y mantiene una trayectoria hacia el oeste-noroeste.

Debido a la distancia del fenómeno, se mantiene una zona de prevención por efectos de vientos de tormenta tropical desde Técpan de Galeana, Guerrero, hasta Manzanillo, Colima.

También permanece una zona de vigilancia por efectos de vientos de tormenta tropical desde el oeste de Manzanillo, Colima, hasta Playa Pérula, Jalisco.

¿Huracán ‘Polo’ podría cambiar de trayectoria?

Sí. Aunque el pronóstico contempla actualmente un acercamiento a Baja California Sur el 28 de septiembre y a Sonora el 29 de septiembre, la trayectoria, intensidad y velocidad de desplazamiento de un huracán pueden modificarse.

Por ello, las autoridades recomiendan a la población de las zonas potencialmente afectadas seguir los avisos más recientes del SMN y Conagua, particularmente conforme ‘Polo’ se aproxime a la península de Baja California.