Banxico deja tasa sin cambios en 6.5% y descarta ‘copiar’ a la Fed: ‘No tenemos que reaccionar a EU’

Banxico pronostica 3 por ciento para el promedio del cuarto trimestre. Las mediciones no son idénticas, pero la distancia es demasiado amplia para ignorarla.

Preocúpate, peso: El Banco de México cumplió la expectativa del mercado y dejó la tasa de interés sin cambios en 6.50 por ciento este jueves 24 de septiembre.

La decisión ya estaba prevista después de que la gobernadora Victoria Rodríguez Ceja admitió que la inflación en servicios se ‘resiste’ a una desaceleración más marcada.

“Esperamos que la inflación de servicios continúe esta tendencia descendente, si bien más lentamente que lo que teníamos esperado anteriormente”, comentó en la presentación del Informe Trimestral abril - junio 2026.

El Banxico tiene como mandato único el control de la inflación en México y este indicador repuntó de nuevo durante la primera quincena de septiembre a 3.42 por ciento presionado por los precios del jitomate, la cebolla y bebidas alcohólicas.

Tono del comunicado de Banxico cambia: ¿Qué dijo esta vez?

En las últimas dos reuniones donde dejó la tasa de interés sin cambios, la Junta de Gobierno enfatizó que era “apropiado mantener la tasa de referencia en su nivel actual”.

El mensaje no fue el mismo este jueves 24 de septiembre: El Banxico ya no descartó por completo modificaciones y agregó que considerará “la continuación del proceso desinflacionario y el comportamiento esperado de sus determinantes, incluyendo el traspaso del tipo de cambio a los precios del consumidor, las condiciones de holgura y las expectativas de inflación”.

Además, en una explicación inédita, la Junta de Gobierno puntualizó que sus decisiones de políticas monetaria no tienen que “reaccionar” a las que tome la Reserva Federal.

“Dado que las condiciones macroeconómicas en México son distintas a las de Estados Unidos, la política monetaria no tendría que reaccionar de manera mecánica ante los ajustes previstos a la tasa de fondos federales”, mencionó.

¿Por qué la pausa del Banxico es una mala noticia para el peso?

El diferencial entre las tasas del Banxico y la Fed fue uno de los factores que llevaron al tipo de cambio a romper el piso de las 17 unidades, un nivel que no se veía desde 2024.

No obstante, la Reserva Federal, bajo la nueva Presidencia de Kevin Warsh, reanudó los aumentos a la tasa a mediados de este mes. Ahora, el mercado espera que haya al menos otras tres alzas entre el cierre de este año y 2027.

Carlos Serrano, economista jefe de BBVA Research en México, explicó que con esa decisión, el diferencial de tasas se redujo a 250 puntos básicos, “el nivel mínimo desde que se adoptó en México la tasa de fondeo interbancario a un día como instrumento de política monetaria. Hace solamente tres años este diferencial era de 600 puntos base”.

Los aumentos de precios en México probablemente se mantendrán por debajo de 4 por ciento durante el resto del año, un factor que también respalda el enfoque de esperar y observar del Banxico, según una nota de investigación de los economistas de Invex Ricardo Aguilar y Efrén Méndez. “A esto se suma un entorno de débil crecimiento económico y un tipo de cambio que sigue sobrevalorado tanto en términos reales como de mercado”.

Con información de Bloomberg