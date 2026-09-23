¿Qué es el diferencial de tasas y por qué hizo que el peso ‘metiera reversa’ ante el dólar?

El peso tuvo una fuerte depreciación de 1.28% ante el dólar, mientras crece la incertidumbre por la brecha de tasas referenciales.

El peso mexicano perdió terreno ante el dólar estadounidense al cierre de la sesión de este miércoles, ante una mayor aversión al riesgo y ante las expectativas de que el diferencial de tasas de interés entre México y Estados Unidos continúe reduciéndose, tras las decisión reciente de la Reserva Federal (Fed) y ante el anuncio de mañana del Banco de México (Banxico).

De acuerdo con los datos del Banxico, el tipo de cambio se ubicó en 17.51 pesos por dólar al cierre de este miércoles, que representa una depreciación de 1.28 por ciento o 22.08 centavos respecto a la jornada previa.

Pero, ¿qué tiene que ver la diferencia entre las tasas de interés de ambos países con el comportamiento del peso?

¿Cuál es el diferencial de tasas de interés entre México y EU?

El diferencial de tasas es la diferencia que existe entre el rendimiento que ofrecen las tasas de interés de dos países, en este caso, se comparan las tasas de referencia del Banxico y de la Fed.

En su decisión de agosto pasado, Banxico mantuvo su tasa de interés en 6.50 por ciento, mientras que la semana pasada la Fed elevó la suya en 25 puntos base, por lo que se ubica en el rango de 3.75 y 4.00 por ciento.

El columnista Ernesto O’Farril destaca en su columna de esta semana en El Financiero que con las tasas actuales de la Fed en el rango de 3.75 por ciento a 4 por ciento, la política monetaria de Estados Unidos se ubica en un terreno restrictivo.

Asimismo, apunta que la tasa del Banxico en 6.50 por ciento, como se ubica actualmente y previo a su decisión del 24 de septiembre, se concluye que la postura también es restrictiva.

“Esta divergencia tiene una explicación estratégica muy clara para la Junta de Gobierno: aunque la inflación general muestra resiliencia (3.26%), el componente subyacente de los servicios se mantiene rígido y, sobre todo, Banxico necesita defender, además, el diferencial de tasas frente a la Fed para evitar una depreciación abrupta del peso en los mercados internacionales”, puntualiza O’Farril.

La diferencia entre las tasas del Banxico y la Fed representa una brecha de alrededor de 2.5 puntos porcentuales, o 250 putos base, entre ambos referenciales.

Dicha diferencia es relevante para los mercados, ya que los diferenciales de tasas de interés pueden influir en los flujos de capital hacia las economías emergentes.

Además, el columnista destacó que históricamente el diferencial de tasas entre Banxico y la Fed se ha ubicado entre 350 y 600 puntos base, según un promedio histórico. Y actualmente la diferencia es de 250 puntos base, un mínimo histórico.

Esta diferencia reducida entre la tasa de la Fed y la del Banxico “disminuye el atractivo de las operaciones de arbitraje (como el carry trade) y reduce el margen de maniobra de Banxico para implementar recortes” de su tasa en el corto plazo, si se busca contener la salida de capitales o se busca evitar una depreciación abrupta del peso mexicano, explica O’Farril.

El Banxico anunciará este jueves 24 de septiembre su próximo movimiento.