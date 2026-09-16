Fed sube su tasa de interés en un cuarto de punto: Se ubica en rango de 3.75% a 4%

El presidente Donald Trump dijo que la Reserva Federal debería haber recortado las tasas de interés el doble

La Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos elevó las tasas de interés en un cuarto de punto porcentual y proyectó un aumento adicional más adelante este año, medidas destinadas a contener la inflación que pondrán a prueba la relación del presidente de la Fed, Kevin Warsh, con el presidente Donald Trump.

“La decisión de política monetaria adoptada hoy respaldará un regreso más oportuno al objetivo de 2 por ciento del Comité”, dijeron los funcionarios en un comunicado después de la decisión del miércoles, en referencia a la inflación. Se trata del primer aumento de tasas del banco central estadounidense desde julio de 2023.

El Comité Federal de Mercado Abierto votó por unanimidad a favor de elevar la tasa de referencia de los fondos federales a un rango de 3.75% a 4%.

Antes de la decisión, los inversionistas veían una probabilidad superior a 90 por ciento de que la Fed aumentara las tasas, de acuerdo con los precios de los futuros de los fondos federales, y anticipan otro incremento antes de que termine el año.

En un nuevo conjunto de proyecciones de tasas publicado el miércoles, la previsión mediana de los funcionarios de la Fed para las tasas de interés al cierre de 2026 aumentó a 4.1 por ciento, desde 3.8 por ciento, lo que indica un respaldo creciente a una serie de aumentos de tasas.

Dieciséis funcionarios proyectaron al menos otro aumento este año, frente a los seis que en junio anticipaban al menos dos incrementos en total durante 2026. La proyección mediana para 2027 apuntó a que no habría aumentos adicionales de tasas el próximo año. Sin embargo, ocho responsables de política monetaria se inclinaron por elevar las tasas otro cuarto de punto porcentual para finales de 2027 respecto al nivel actual.

Al igual que en junio, cuando Warsh decidió no presentar sus propias previsiones, solo 18 de los 19 funcionarios proporcionaron proyecciones de tasas para 2026 y 2027.

Warsh tiene programada una conferencia de prensa a las 2:30 p.m. en Washington.