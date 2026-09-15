Gobierno espera perder 2.400 mdp en paraestatales militares que administran el Tren Maya y aeropuertos

Las empresas a cargo de las fuerzas armadas perderán 2 mil 422 millones de pesos, según el Proyecto de Presupuesto 2027.

Las paraestatales a cargo de la Defensa y de la Marina continuarán perdiendo recursos según un análisis de El Financiero con base en las proyecciones previstas para las empresas que controlan aeropuertos, trenes, parques, hoteles, aerolíneas, estaciones de servicio de gasolina, suministro de turbosina y museos.

De acuerdo con las previsiones, plasmadas en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación del año siguiente, las empresas a cargo de las fuerzas armadas perderán 2 mil 422 millones de pesos.

De cumplirse las proyecciones financieras, las empresas del Estado a cargo de militares y marinos perderán 6.6 millones de pesos diarios por no poder generar los recursos necesarios con sus actividades para poder sufragar sus gastos de operación.

El Grupo Mundo Maya, que administra hoteles, parques, así como estaciones de combustibles es la que mayores recursos perderá el siguiente año, con un estimado de mil 339 millones de pesos.

La pérdida operativa de las empresas solo contempla los ingresos generados por la prestación de servicios o la venta de bienes, así como el gasto corriente, es decir, los recursos necesarios para mantener su negocio.

La segunda empresa que proyecta mayores pérdidas es el Tren Maya que, en el año de inicio de las operaciones cargueras, tendrá un resultado operativo en pérdidas de 990 millones de pesos.

El volumen de turistas nacionales no ha sido el esperado en el proyecto ferroviario, mucho menos de los viajeros internacionales, que representan menos del 10 por ciento de la afluencia total.

La Aerolínea del Estado Mexicano, también controlada por el ejército, prevé pérdidas por 750 millones de pesos durante el siguiente año, mientras que el Tren Interoceánico, que se encuentra fuera de servicio en su negocio de pasajeros, añadirá un resultado negativo de 118 millones de pesos.

Incluso, el proyecto turístico en las Islas Marías perderá un millón de pesos cada diez días de operación según las proyecciones de flujos de efectivo de la Secretaría de Hacienda.

Entre las empresas del gobierno, todas ellas subsidiadas hasta ahora, se encuentra el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), la única empresa que los militares han podido rentabilizar.

Para esta terminal aérea, las ganancias proyectadas para el siguiente año serán de 813 millones de pesos.