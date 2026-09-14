Decomiso de ‘gran envergadura’ en CDMX: Aseguran 7 mil juguetes sexuales en el Centro Histórico

Autoridades de la Ciudad de México aseguraron 7 mil juguetes sexuales y artículos de uso íntimo en la alcaldía Cuauhtémoc, luego de que no se comprobara su adquisición legal.

Así lo confirmó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), que informó un operartivo en coordinación con efectivos de la Secretaría de Marina (Semar) y en apoyo a la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) para dar con la mercancía.

¿Qué sabemos del aseguramiento de más de 7 mil juguetes sexuales en CDMX?

De acuerdo con la SSC, los juguetes sexuales fueron localizados en un establecimiento ubicado en el Callejón Flamencos de la colonia Centro.

En esa zona del Centro Histórico de la CDMX es común la oferta de artículos de uso íntimo para adultos. Sin embargo, en este caso no se contaba con la documentación necesaria para acreditar su comercialización dentro del territorio nacional.

Tras el operativo, se incautaron 110 cajas de cartón y 128 bolsas negras en las que se encontraban los juguetes sexuales y otros artículos de uso íntimo sin la documentación correspondiente.

El valor de los juguetes sexuales es de de 2 millones 79 mil pesos, de acuerdo con la secretaría de Seguridad.

Las autoridades no dieron a conocer quiénes tenían en su poder los artículos y si fueron detenidos o hubo sanciones en su contra.

Sin embargo, aseguraron que las cajas y bolsas fueron selladas y quedaron bajo custodia de oficiales de la SSC. Posteriormente, fueron trasladadas a las instalaciones de la Secretaría de Finanzas en la alcaldía Iztacalco.

Se espera que comiencen las investigaciones sobre la procedencia de los juguetes sexuales. Las autoridades no mencionaron si están relacionados con mercancía de Asia, que enfrenta aranceles de México y que está ligado a polémicas acusaciones de EU, que señala que México sirve para el transbordo de mercancías sin aranceles.

Con información de Quadratín.