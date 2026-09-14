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Premios Emmy 2026 EN VIVO HOY: ¿A qué hora y dónde ver la ceremonia de entrega?

‘The Pitt’, ‘Widow’s Bay’ y ‘Hacks’ compiten entre las principales categorías de los Premios Emmy 2026.

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Los Premios Emmy 2026 realizan su entrega principal (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Shutterstock).
Por Redacción

Los Premios Emmy 2026 celebran este lunes 14 de septiembre su edición número 78, con The Pitt, Widow’s Bay y Hacks entre las producciones que llegan con mayor presencia en la competencia. La ceremonia se realiza en Los Ángeles y podrá seguirse en México por televisión y streaming.

La gala reúne las principales categorías de televisión, incluida la disputa por las mejores series de drama, comedia y miniserie, además de los premios para actores y actrices. La edición también contempla reencuentros de elencos y un homenaje especial.

¿A qué hora y dónde ver los Premios Emmy 2026 en México?

La transmisión de la ceremonia de los Emmy 2026 comienza a las 17:00 horas, tiempo de México, este lunes 14 de septiembre. La transmisión puede seguirse por TNT en TV de paga y HBO Max mediante steraming de suscripción.

La entrega se realiza en el Peacock Theater de Los Ángeles, sede de la edición 78 de los premios.

¿Quiénes son los favoritos a ganar en los Premios Emmy 2026?

The Pitt y Pluribus parten como favoritas en drama, mientras Widow’s Bay y Hacks destacan en comedia. Noah Wyle, Matthew Rhys, Jean Smart y Rhea Seehorn aparecen entre los principales pronósticos de actuación.

Entre los latinos nominados están Oscar Isaac y el colombiano Carlos-Manuel Vesga. La ceremonia también contempla reencuentros de Los Ángeles de Charlie y Buffy, la cazavampiros, además de un homenaje a Dolly Parton.

Lista de nominados a los Premios Emmy 2026

Mejor serie de drama

  • The Diplomat
  • The Gilded Age
  • A Knight of the Seven Kingdoms
  • Paradise
  • The Pitt
  • Pluribus
  • Slow Horses
  • Your Friends & Neighbors

Mejor serie de comedia

  • Abbott Elementary
  • The Bear
  • Hacks
  • Margo’s Got Money Troubles
  • Nobody Wants This
  • Only Murders in the Building
  • Shrinking
  • Widow’s Bay

Mejor miniserie o serie antológica

  • All Her Fault
  • The Beast in Me
  • Beef
  • DTF St. Louis
  • Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette

Mejor actor principal de drama

  • Sterling K. Brown — Paradise
  • Gary Oldman — Slow Horses
  • Mark Ruffalo — Task
  • Rufus Sewell — The Diplomat
  • Noah Wyle — The Pitt

Mejor actriz principal de drama

  • Carrie Coon — The Gilded Age
  • Chase Infiniti — The Testaments
  • Keri Russell — The Diplomat
  • Rhea Seehorn — Pluribus
  • Zendaya — Euphoria

Mejor actor principal de comedia

  • Yahya Abdul-Mateen II — Wonder Man
  • Steve Carell — Rooster
  • Matthew Rhys — Widow’s Bay
  • Jason Segel — Shrinking
  • Martin Short — Only Murders in the Building

Mejor actriz principal de comedia

  • Quinta Brunson — Abbott Elementary
  • Ayo Edebiri — The Bear
  • Elle Fanning — Margo’s Got Money Troubles
  • Lisa Kudrow — The Comeback
  • Jean Smart — Hacks

Mejor actor principal de miniserie, serie antológica o película para televisión

  • Riz Ahmed — Bait
  • Jason Bateman — Black Rabbit
  • Charlie Hunnam — Monster: The Ed Gein Story
  • Oscar Isaac — Beef
  • Matthew Rhys — The Beast in Me

Mejor actriz principal de miniserie, serie antológica o película para televisión

  • Claire Danes — The Beast in Me
  • Sally Field — Remarkably Bright Creatures
  • Carey Mulligan — Beef
  • Sarah Pidgeon — Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette
  • Sarah Snook — All Her Fault

Mejor actor de reparto de drama

  • Patrick Ball — The Pitt
  • Billy Crudup — The Morning Show
  • Shawn Hatosy — The Pitt
  • Gerran Howell — The Pitt
  • Jack Lowden — Slow Horses
  • Tom Pelphrey — Task
  • Carlos-Manuel Vesga — Pluribus

Mejor actriz de reparto de drama

  • Taylor Dearden — The Pitt
  • Fiona Dourif — The Pitt
  • Allison Janney — The Diplomat
  • Katherine LaNasa — The Pitt
  • Sepideh Moafi — The Pitt
  • Julianne Nicholson — Paradise
  • Karolina Wydra — Pluribus

Mejor actor de reparto de comedia

  • Colman Domingo — The Four Seasons
  • Paul W. Downs — Hacks
  • Harrison Ford — Shrinking
  • Nick Offerman — Margo’s Got Money Troubles
  • Stephen Root — Widow’s Bay
  • Michael Urie — Shrinking
  • Tyler James Williams — Abbott Elementary

Mejor actriz de reparto de comedia

  • Dale Dickey — Widow’s Bay
  • Hannah Einbinder — Hacks
  • Janelle James — Abbott Elementary
  • Kate O’Flynn — Widow’s Bay
  • Michelle Pfeiffer — Margo’s Got Money Troubles
  • Megan Stalter — Hacks
  • Jessica Williams — Shrinking
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