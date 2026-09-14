Premios Emmy 2026 EN VIVO HOY: ¿A qué hora y dónde ver la ceremonia de entrega?

Los Premios Emmy 2026 celebran este lunes 14 de septiembre su edición número 78, con The Pitt, Widow’s Bay y Hacks entre las producciones que llegan con mayor presencia en la competencia. La ceremonia se realiza en Los Ángeles y podrá seguirse en México por televisión y streaming.
La gala reúne las principales categorías de televisión, incluida la disputa por las mejores series de drama, comedia y miniserie, además de los premios para actores y actrices. La edición también contempla reencuentros de elencos y un homenaje especial.
¿A qué hora y dónde ver los Premios Emmy 2026 en México?
La transmisión de la ceremonia de los Emmy 2026 comienza a las 17:00 horas, tiempo de México, este lunes 14 de septiembre. La transmisión puede seguirse por TNT en TV de paga y HBO Max mediante steraming de suscripción.
La entrega se realiza en el Peacock Theater de Los Ángeles, sede de la edición 78 de los premios.
¿Quiénes son los favoritos a ganar en los Premios Emmy 2026?
The Pitt y Pluribus parten como favoritas en drama, mientras Widow’s Bay y Hacks destacan en comedia. Noah Wyle, Matthew Rhys, Jean Smart y Rhea Seehorn aparecen entre los principales pronósticos de actuación.
Entre los latinos nominados están Oscar Isaac y el colombiano Carlos-Manuel Vesga. La ceremonia también contempla reencuentros de Los Ángeles de Charlie y Buffy, la cazavampiros, además de un homenaje a Dolly Parton.
Lista de nominados a los Premios Emmy 2026
Mejor serie de drama
- The Diplomat
- The Gilded Age
- A Knight of the Seven Kingdoms
- Paradise
- The Pitt
- Pluribus
- Slow Horses
- Your Friends & Neighbors
Mejor serie de comedia
- Abbott Elementary
- The Bear
- Hacks
- Margo’s Got Money Troubles
- Nobody Wants This
- Only Murders in the Building
- Shrinking
- Widow’s Bay
Mejor miniserie o serie antológica
- All Her Fault
- The Beast in Me
- Beef
- DTF St. Louis
- Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette
Mejor actor principal de drama
- Sterling K. Brown — Paradise
- Gary Oldman — Slow Horses
- Mark Ruffalo — Task
- Rufus Sewell — The Diplomat
- Noah Wyle — The Pitt
Mejor actriz principal de drama
- Carrie Coon — The Gilded Age
- Chase Infiniti — The Testaments
- Keri Russell — The Diplomat
- Rhea Seehorn — Pluribus
- Zendaya — Euphoria
Mejor actor principal de comedia
- Yahya Abdul-Mateen II — Wonder Man
- Steve Carell — Rooster
- Matthew Rhys — Widow’s Bay
- Jason Segel — Shrinking
- Martin Short — Only Murders in the Building
Mejor actriz principal de comedia
- Quinta Brunson — Abbott Elementary
- Ayo Edebiri — The Bear
- Elle Fanning — Margo’s Got Money Troubles
- Lisa Kudrow — The Comeback
- Jean Smart — Hacks
Mejor actor principal de miniserie, serie antológica o película para televisión
- Riz Ahmed — Bait
- Jason Bateman — Black Rabbit
- Charlie Hunnam — Monster: The Ed Gein Story
- Oscar Isaac — Beef
- Matthew Rhys — The Beast in Me
Mejor actriz principal de miniserie, serie antológica o película para televisión
- Claire Danes — The Beast in Me
- Sally Field — Remarkably Bright Creatures
- Carey Mulligan — Beef
- Sarah Pidgeon — Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette
- Sarah Snook — All Her Fault
Mejor actor de reparto de drama
- Patrick Ball — The Pitt
- Billy Crudup — The Morning Show
- Shawn Hatosy — The Pitt
- Gerran Howell — The Pitt
- Jack Lowden — Slow Horses
- Tom Pelphrey — Task
- Carlos-Manuel Vesga — Pluribus
Mejor actriz de reparto de drama
- Taylor Dearden — The Pitt
- Fiona Dourif — The Pitt
- Allison Janney — The Diplomat
- Katherine LaNasa — The Pitt
- Sepideh Moafi — The Pitt
- Julianne Nicholson — Paradise
- Karolina Wydra — Pluribus
Mejor actor de reparto de comedia
- Colman Domingo — The Four Seasons
- Paul W. Downs — Hacks
- Harrison Ford — Shrinking
- Nick Offerman — Margo’s Got Money Troubles
- Stephen Root — Widow’s Bay
- Michael Urie — Shrinking
- Tyler James Williams — Abbott Elementary
Mejor actriz de reparto de comedia
- Dale Dickey — Widow’s Bay
- Hannah Einbinder — Hacks
- Janelle James — Abbott Elementary
- Kate O’Flynn — Widow’s Bay
- Michelle Pfeiffer — Margo’s Got Money Troubles
- Megan Stalter — Hacks
- Jessica Williams — Shrinking