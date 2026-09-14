Premios Emmy 2026 EN VIVO HOY: ¿A qué hora y dónde ver la ceremonia de entrega?

Los Premios Emmy 2026 celebran este lunes 14 de septiembre su edición número 78, con The Pitt, Widow’s Bay y Hacks entre las producciones que llegan con mayor presencia en la competencia. La ceremonia se realiza en Los Ángeles y podrá seguirse en México por televisión y streaming.

La gala reúne las principales categorías de televisión, incluida la disputa por las mejores series de drama, comedia y miniserie, además de los premios para actores y actrices. La edición también contempla reencuentros de elencos y un homenaje especial.

¿A qué hora y dónde ver los Premios Emmy 2026 en México?

La transmisión de la ceremonia de los Emmy 2026 comienza a las 17:00 horas, tiempo de México, este lunes 14 de septiembre. La transmisión puede seguirse por TNT en TV de paga y HBO Max mediante steraming de suscripción.

La entrega se realiza en el Peacock Theater de Los Ángeles, sede de la edición 78 de los premios.

¿Quiénes son los favoritos a ganar en los Premios Emmy 2026?

The Pitt y Pluribus parten como favoritas en drama, mientras Widow’s Bay y Hacks destacan en comedia. Noah Wyle, Matthew Rhys, Jean Smart y Rhea Seehorn aparecen entre los principales pronósticos de actuación.

Entre los latinos nominados están Oscar Isaac y el colombiano Carlos-Manuel Vesga. La ceremonia también contempla reencuentros de Los Ángeles de Charlie y Buffy, la cazavampiros, además de un homenaje a Dolly Parton.

Lista de nominados a los Premios Emmy 2026

Mejor serie de drama

The Diplomat

The Gilded Age

A Knight of the Seven Kingdoms

Paradise

The Pitt

Pluribus

Slow Horses

Your Friends & Neighbors

Mejor serie de comedia

Abbott Elementary

The Bear

Hacks

Margo’s Got Money Troubles

Nobody Wants This

Only Murders in the Building

Shrinking

Widow’s Bay

Mejor miniserie o serie antológica

All Her Fault

The Beast in Me

Beef

DTF St. Louis

Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette

Mejor actor principal de drama

Sterling K. Brown — Paradise

Gary Oldman — Slow Horses

Mark Ruffalo — Task

Rufus Sewell — The Diplomat

Noah Wyle — The Pitt

Mejor actriz principal de drama

Carrie Coon — The Gilded Age

Chase Infiniti — The Testaments

Keri Russell — The Diplomat

Rhea Seehorn — Pluribus

Zendaya — Euphoria

Mejor actor principal de comedia

Yahya Abdul-Mateen II — Wonder Man

Steve Carell — Rooster

Matthew Rhys — Widow’s Bay

Jason Segel — Shrinking

Martin Short — Only Murders in the Building

Mejor actriz principal de comedia

Quinta Brunson — Abbott Elementary

Ayo Edebiri — The Bear

Elle Fanning — Margo’s Got Money Troubles

Lisa Kudrow — The Comeback

Jean Smart — Hacks

Mejor actor principal de miniserie, serie antológica o película para televisión

Riz Ahmed — Bait

Jason Bateman — Black Rabbit

Charlie Hunnam — Monster: The Ed Gein Story

Oscar Isaac — Beef

Matthew Rhys — The Beast in Me

Mejor actriz principal de miniserie, serie antológica o película para televisión

Claire Danes — The Beast in Me

Sally Field — Remarkably Bright Creatures

Carey Mulligan — Beef

Sarah Pidgeon — Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette

Sarah Snook — All Her Fault

Mejor actor de reparto de drama

Patrick Ball — The Pitt

Billy Crudup — The Morning Show

Shawn Hatosy — The Pitt

Gerran Howell — The Pitt

Jack Lowden — Slow Horses

Tom Pelphrey — Task

Carlos-Manuel Vesga — Pluribus

Mejor actriz de reparto de drama

Taylor Dearden — The Pitt

Fiona Dourif — The Pitt

Allison Janney — The Diplomat

Katherine LaNasa — The Pitt

Sepideh Moafi — The Pitt

Julianne Nicholson — Paradise

Karolina Wydra — Pluribus

Mejor actor de reparto de comedia

Colman Domingo — The Four Seasons

Paul W. Downs — Hacks

Harrison Ford — Shrinking

Nick Offerman — Margo’s Got Money Troubles

Stephen Root — Widow’s Bay

Michael Urie — Shrinking

Tyler James Williams — Abbott Elementary

Mejor actriz de reparto de comedia