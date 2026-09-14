Actividad industrial en México tiene en julio su mayor avance en 33 meses

La manufactura de autos es una de las que reportan menos crecimiento.

La actividad industrial en México avanzó 2.4 por ciento anual en julio, su mejor desempeño en 33 meses, desde octubre de 2023, respaldado por el repunte de la construcción y la recuperación en las manufacturas.

Así, la industria ligó cuatro meses en expansión y los analistas prevén que hacia adelante mantendrá un crecimiento moderado, pero enfrentando un entorno de incertidumbre.

De acuerdo con el Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI) del Inegi, el mayor dinamismo se observó en el sector de la construcción , con 6.7 por ciento anual, por arriba del 4.2 por ciento del mes previo. En edificación, el avance fue de 7.3 por ciento; en obras de ingeniería civil 2.9 por ciento y en trabajos especializados, 7.1 por ciento.

Destacó en el reporte la actividad manufacturera , que creció 1.3 por ciento, luego de 12 meses consecutivos en contracción. La minería creció 1.6 por ciento y los servicios públicos crecieron 0.7 por ciento anual.

En la variación mensual, la industria creció 0.5 por ciento, y sumó dos meses al alza. En la construcción el avance fue de 0.9 por ciento, y de 0.7 por ciento en las manufacturas.

“El elemento central que hace que el dato sea positivo es el sector de la construcción, tanto en edificación como en obra pública. El resto de sectores siguen mostrando crecimientos débiles, dentro de manufactura sabemos la debilidad automotriz y autopartes, lo que si da seguridad es el subsector de electrónicos relacionado con alta tecnología”, indicó Ernesto O’Farril, presidente de Bursamétrica.

La cuestión que debe hacerse con esta información, dijo, es qué tan permanente o sostenible puede ser este aumento en construcción, conociendo las restricciones del sector público.

Enrique Covarrubias, economista en jefe y director de análisis en Actinver, señaló que el desempeño de la industria estuvo apoyado por los avances de la construcción y las manufacturas. “Con ello, la industria comenzó el tercer trimestre con una dinámica favorable, manteniendo la recuperación observada el trimestre previo”.

Julio A. Santaella, expresidente del Inegi, destacó que la actividad industrial alcanzó el nivel observado en abril, y prolonga su tendencia ascendente; claramente está saliendo del bache de 2024-2025, aunque todavía no llega a los máximos de 2023”.

(El Financiero)

Manufactureras ‘salen del bache’

Destacó que en julio las manufacturas rompieron la racha negativa de 12 meses. El principal impulso fue por el repunte de 13.5 por ciento en la fabricación de equipo de cómputo y componentes electrónicos, la cifra más elevada en 43 meses.

También sobresalió el crecimiento de 14.4 por ciento en la fabricación de productos derivados del petróleo y el carbón.

En fabricación de equipo de transporte, el crecimiento fue de apenas 0.7 por ciento, pero fue el primero tras 19 meses de caídas consecutivas.

Para Banco Base, la aceleración en la producción de equipo de cómputo responde a la fuerte demanda de exportaciones . Entre enero y julio, los envíos de al extranjero acumularon un crecimiento de 200.8 por ciento anual.

Alberto Ramos, economista en jefe de Goldman Sachs, señaló que las perspectivas para la actividad industrial siguen siendo moderadas. Explicó que las presiones de costos, la incertidumbre política/comercial y la débil confianza empresarial probablemente seguirán afectando al sector industrial en general, pero un repunte de la inversión podría ofrecer cierto apoyo a corto plazo.

Para analistas de Monex, el sector seguirá enfrentando un entorno de incertidumbre. Señalaron que la confianza empresarial permanece en niveles débiles y la inversión fija muestra un bajo dinamismo.

A esto se suman factores de riesgo como la revisión del T-MEC y las medidas arancelarias en sectores estratégicos implementadas por EU .

“Será relevante monitorear si la recuperación reciente de las manufacturas logra sostenerse y si la construcción mantiene una contribución positiva. En este contexto, anticipamos que la actividad industrial mantendrá un crecimiento moderado y heterogéneo durante los próximos meses, con avances todavía insuficientes para confirmar una recuperación generalizada del sector”, concluyeron.