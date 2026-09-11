Se ‘inclina balanza’ para aumento en tasa de la Fed: Inflación de EU acelera en agosto más de lo esperado

El pico más reciente en el IPC se registró en mayo pasado cuando saltó al 4.2%.

Un indicador clave de los precios al consumidor en Estados Unidos subió más de lo previsto en agosto, lo que refuerza los argumentos a favor de un aumento de la tasa de interés por parte de la Reserva Federal la próxima semana.

El índice de precios al consumidor, excluidos alimentos y energía, aumentó 0.3 por ciento en agosto respecto del mes anterior, según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales publicados este viernes 11 de septiembre. En términos interanuales, el índice subió 2.4 por ciento.

Los precios al consumidor en general aumentaron 0.4 por ciento a tasa mensual, impulsados por el alza de los precios de la energía que registraron un incremento interanual de 3.4 por ciento.

¿Por qué el dato de inflación de agosto favorece un aumento a tasa de la Fed?

Los futuros bursátiles mostraron que los inversionistas consideran casi seguro un aumento de tasa la próxima semana y asignan una alta probabilidad de un segundo incremento antes de que termine este año.

El informe sugiere que el avance de la inflación hacia la meta de la Fed fue escaso en agosto, en medio de las persistentes presiones derivadas de la guerra con Irán, los aranceles y la expansión de los centros de datos. Es probable que la Reserva Federal interprete las cifras como un factor que inclina la balanza a favor de la primera alza de tasa en tres años.

El presidente de la Fed, Kevin Warsh, se ha mostrado reacio a dar pistas sobre el próximo movimiento, pero en un discurso el mes pasado afirmó que la Reserva Federal tendría “trabajo por hacer” si no podía “estar segura de que la inflación subyacente avanza hacia nuestro objetivo, claramente y a una velocidad suficiente”.

La economía de Estados Unidos, entretanto, enfrenta un nuevo repunte de los precios de la energía mientras las guerras en Medio Oriente y entre Rusia y Ucrania afectan el suministro. Esta semana, los precios del petróleo superaron los 100 dólares por barril y los precios minoristas del diésel en EU alcanzaron un récord.

El informe mostró que los precios de la energía subieron 2.1 por ciento en agosto, mientras los de los alimentos para consumo en el hogar prácticamente no variaron y los de la vivienda subieron 0.3 por ciento.

Los precios de los servicios, excluidos energía y alquileres, subieron 0.5 por ciento, reflejando aumentos en categorías como comunicaciones, alojamiento fuera del hogar y tarifas aéreas, según datos recopilados por Bloomberg.

Muchos estadounidenses se han visto presionados entre las alzas de los precios y el débil crecimiento de los salarios. Un informe separado, que combina las cifras de inflación con datos recientes de salarios, mostró que el ingreso promedio real por hora cayó 0.3 por ciento en agosto respecto de un año antes, prolongando una serie de débiles lecturas desde que comenzó la guerra con Irán.

Los bancos centrales suelen subir las tasas de interés para elevar los costos de financiamiento, moderar la demanda y ‘enfriar’ la inflación. Las autoridades de la Fed han mantenido las tasas sin cambios en cada una de sus últimas cinco reuniones, aunque en el encuentro de julio tres de ellas discreparon y se mostraron a favor de un alza de un cuarto de punto porcentual.

El indicador de inflación preferido de la Fed, el índice de precios de los gastos de consumo personal, se publicará a finales de septiembre. Los economistas prevén actualmente que la inflación general medida por ese indicador termine el año por encima de 3 por ciento, todavía muy superior a la meta del 2 por ciento de la Reserva Federal.