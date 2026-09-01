Refinería Olmeca lidera producción de combustibles en México; aportó 27% del total en julio

La refinería Olmeca, ubicada en Dos Bocas, Tabasco, elaboró el 27.1 por ciento de los combustibles producidos por el Sistema Nacional de Refinación (SNR) durante julio, con lo que se ubicó como la planta más productiva del país, según datos de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Durante julio, las siete refinerías que integran el SNR elaboraron 744.8 mil barriles diarios de gasolinas (magna y premium), turbosina y diésel, de los cuales poco más de una cuarta parte provino de la refinería Olmeca, la más nueva del país.

De manera desagregada, Dos Bocas produjo 108.5 mil barriles diarios de gasolinas, de los cuales 80.7 por ciento correspondió a Magna y 19.3 por ciento a Premium. En conjunto, la producción de estos combustibles aumentó 89.5 por ciento respecto al mismo mes del año anterior.

Respecto al diésel, la refinería Olmeca logró producir un promedio de 93.39 mil barriles diarios en julio, un aumento anual de 21.3 por ciento.

La refinería inaugurada durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador no registró producción de turbosina durante el séptimo mes del año, pero aún así, superó al resto de las plantas del SNR.

Luego de Dos Bocas, las refinerías que produjeron más combustibles durante julio fueron Tula (18.8 por ciento del total), Salina Cruz (18), Cadereyta (11.4), Salamanca (10.2), Minatitlán (7.5) y Madero (7.1).

Durante la presentación del Segundo Informe de Gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó la contribución de la refinería de Dos Bocas en la producción nacional de combustibles.

“A todos aquellos que criticaron la construcción de la Refinería Olmeca en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, hoy se demuestra que, gracias a la misma, hemos podido enfrentar el aumento en el precio de los combustibles y el desabasto que afecta a la gran mayoría de los países del mundo”, dijo.

Refinación de Dos Bocas anotó su segundo mejor nivel histórico

Respecto al procesamiento de petróleo crudo, la refinería tabasqueña logró procesar 228.9 mil barriles durante julio, lo que se tradujo en un alza anual de 53.9 por ciento y su segundo mayor nivel desde que inició operaciones comerciales.

Para encontrar un mayor nivel de productividad de la refinería más nueva del Sistema Nacional de Refinación (SNR) habría que remontarse a diciembre de 2025, cuando la planta logró procesar 263.4 mil barriles diarios.

De esta forma, la refinería Olmeca se encuentra procesando al 67.4 por ciento de su capacidad, establecida en 340 mil barriles diarios a su máxima capacidad.

Pemex detalló en una nota informativa que, en el tiempo que lleva en operaciones, la refinería logró una carga a su máxima capacidad durante abril de 2026.

En julio, el SNR logró procesar un promedio de 1 millón 217 mil barriles diarios de crudo, de los cuales el 18.8 por ciento fueron aportados por Dos Bocas, ubicándose como la segunda refinería del país que refina más ‘oro negro’, solo por debajo de la planta ubicada en Salina Cruz, Oaxaca, que en julio logró procesar 246.8 mil barriles diarios.

Petróleos Mexicanos (Pemex) actualizó con seis días de retraso sus indicadores operativos correspondientes a julio, ya que, de acuerdo con su calendario de publicación, la información debió difundirse el pasado 26 de agosto.