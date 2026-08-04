Dos Bocas se ‘apaga’: Refinación de petróleo cae 23% en junio tras meses de incidentes

El Sistema Nacional de Refinación de está conformado por siete plantas distribuidas por todo México.

La refinería de Dos Bocas procesó 141.1 mil barriles diarios de petróleo crudo durante junio, lo que representó una caída anual de 23.4 por ciento y su menor nivel de actividad desde agosto de 2025, reveló el reporte operativo de Petróleos Mexicanos (Pemex).

El retroceso ocurre en un contexto de diversos incidentes en la Refinería Olmeca: Hubo un accidente derivado de lluvias intensas en marzo; un incendio en abril; y un fuego incipiente ocasionado por una fuga en una bomba de carga de crudo el pasado 20 de julio.

Pese a la caída en la producción de Dos Bocas, la mayor contracción entre las siete refinerías del Sistema Nacional de Refinación (SNR) fue la de la planta de Minatitlán, Veracruz, donde el procesamiento de crudo se ubicó en apenas 50.4 mil barriles diarios, una disminución anual de 58.8 por ciento.

La producción también bajó en las refinerías de Cadereyta y Salamanca, con caídas de 2.2 y 2 por ciento, respectivamente.

El Sistema Nacional de Refinación procesó en conjunto un millón 17 mil barriles diarios de petróleo crudo durante junio, cifra que representó una disminución de 7.5 por ciento respecto con respecto a junio de 2025, lo que significó el primer retroceso en los últimos 14 meses.

Producción de Dos Bocas, con altibajos en 2026

La desaceleración de la capacidad de refinación ya se había observado en los meses previos.

Después de registrar crecimientos de doble dígito entre enero y abril, el avance del procesamiento de crudo se moderó a apenas 2.6 por ciento en mayo, cuando cuatro refinerías reportaron una menor productividad respecto al año anterior. En ese periodo, Salamanca encabezó las caídas con un descenso de 23.9 por ciento, seguida de Salina Cruz, Minatitlán y Madero.

Además de la pérdida de dinamismo en la refinación, Pemex ha acumulado al menos ocho incidentes en sus complejos de procesamiento durante 2026, entre incendios, fugas, inundaciones y accidentes laborales registrados en las refinerías de Dos Bocas, Salamanca y Salina Cruz, así como un derrame de diésel en Deer Park, Texas.