Karely Ruiz y su esposo explican cómo fue el asalto a su casa: ‘Tenían intenciones de levantarnos’

La influencer Karely Ruiz y su esposo Jhon Echeverry detallaron cómo vivieron el asalto a su casa, cuando un grupo de hombres armados los atacó durante la madrugada del pasado 29 de julio.

Aunque la Fiscalía de Nuevo León descartó un intento de secuestro a Karely Ruiz y anunció que investiga el caso como robo con violencia, en un video publicado en YouTube, la pareja aseguró que escucharon expresiones que les hicieron pensar que pretendían privarlos de la libertad.

Karely Ruiz, expeleadora de Supernova, vivió momentos de pánico durante el ataque, mientras que su esposo fue golpeado. Por suerte, lograron salir de la vivienda y pedir ayuda. Ambos también confirmaron que dejarán esa casa tras la filtración de su dirección y el impacto emocional que les dejó el hecho.

Así fue el asalto en casa de Karely Ruiz: Hablaron de levantarlos

De acuerdo con el testimonio de la pareja, el asalto ocurrió alrededor de las 3:30 de la madrugada, cuando se encontraban en la sala de cine de su casa, un espacio que Karely Ruiz consideraba su “lugar seguro”: “Ha sido la peor cosa que he vivido”.

En el inmueble únicamente estaban Karely Ruiz, Jhon Echeverry y un amigo cercano. Aunque se reportó que su hija Madisson estaba en el inmueble, la influencer aclaró que ella pasó la noche con sus abuelos, situación que ambos consideraron un alivio tras lo ocurrido.

“Entraron unas personas armadas (...) abrieron la puerta, se metieron y golpearon a mi esposo. Yo tenía mucho miedo, me hice del baño del miedo porque era algo que no podíamos creer”, relató la creadora de contenido.

La influencer y modelo Karely Ruiz ha participado en combates como Ring Royale y Supernova. (Foto: Cuartoscuro.com) (Galo Cañas Rodríguez)

Los agresores preguntaron dónde guardaban el dinero, pero ellos no tenían efectivo en el lugar debido a la inseguridad.

Jhon les indicó que los objetos de valor estaban en la planta alta, incluso Karely les ofreció las llaves de su automóvil: “Aquí está mi carro, llévenselo, no queremos que nos hagan nada”.

Además de llevarse sus teléfonos celulares, los delincuentes los dañaron para impedir que llamaran a las autoridades.

Durante el ataque, una frase hizo que la pareja temiera algo más que un robo: “Esta gente llegó con intenciones incluso de levantarnos, porque hicieron comentarios como ‘recójanlo’ o algo así; ahí fue donde nos asustamos mucho porque estábamos acostados y que te digan ‘levántenlos’ o que te golpeen, asusta mucho”, afirmó Jhon Echeverry.

La influencer Karely Ruíz fue víctima de un presunto asalto con violencia junto a su pareja en su domicilio. (Foto: Cuartoscuro.com). (Gabriela Pérez Montiel)

Karely Ruiz y su esposo cuentan cómo escaparon de los asaltantes

Jhon relató que, cuando los agresores dejaron el área donde estaban, recordó que su Apple Watch permanecía sobre una mesa. Lo tomó y esperó el momento para salir.

“Me doy cuenta de que mi Apple Watch está en la mesa, lo agarro, me lo pongo y le digo a mi esposa que me aguante un momento en lo que yo miro si la gente ya se fue, salgo corriendo”, dijo Jhon.

Después de verificar que el paso estaba libre, llamó a Karely para abandonar la vivienda. La influencer explicó que el miedo le impidió reaccionar de inmediato y él tuvo que regresar por ella para ayudarla a salir, ya que permaneció en estado de shock.

“Salimos corriendo cuando vimos que las personas se subieron”, agregó Ruiz.

Mientras tanto, el amigo que estaba con ellos salió al área de la alberca para pedir ayuda. Según la pareja, él hizo ruido con unas baterías y simuló sirenas de patrullas para alertar a los vecinos.

La influencer y modelo Karely Ruiz se mudará tras el asalto a su casa. (Foto: Cuartoscuro.com) (Galo Cañas Rodríguez)

Tras escapar, ambos se refugiaron en las escaleras de una vivienda cercana; sin embargo, aseguraron que un vecino rechazó su petición de entrar para llamar a la policía: “Le suplicamos y le rogamos que por favor nos dejara entrar a su casa para llamar a la policía, pero su negativa fue inminente.”

Finalmente, Jhon utilizó el Apple Watch para contactar a su padre, quien los ayudó a comunicarse con las autoridades.

Cuando llegaron policías y paramédicos, revisaron al esposo de Karely por los golpes que recibió en la cabeza y el cuerpo. No fue trasladado al hospital. Karely señaló que no presentó lesiones físicas, aunque sufrió una fuerte crisis de estrés.

“Yo estaba sudando frío y tenía el corazón súper acelerado; horas después le hablé a mi doctor para que me viniera a inyectar porque no nos sentíamos bien”, expresó.

La pareja también informó que actualmente recibe atención psicológica mientras las autoridades mantienen abierta la investigación.

Karely Ruiz se mudará tras asalto en su casa

Karely Ruiz y Jhon Echeverry confirmaron que ya no vivirán en esa propiedad. La decisión no solo responde al daño causado durante el robo, sino también a que su dirección fue difundida después del ataque.

Jhon aseguró que desde la madrugada acudieron diversos medios de comunicación al domicilio e incluso se realizaron grabaciones con drones: “Ya todo el mundo sabe dónde vivimos, por lo que obviamente nos vamos a ir de aquí porque corremos peligro en este momento.”

Karely Ruiz negó que el robo a su casa fuera un montaje para obtener atención en redes sociales: “Yo sé que un día antes puse un post en Facebook de que estaban bajando mis interacciones, pero no por eso voy a inventar algo así y poner en riesgo a mi familia.”

Asimismo, ambos señalaron que buscan que el caso sea esclarecido y reiteraron que el objetivo de compartir su testimonio fue explicar lo sucedido mientras continúa la investigación.