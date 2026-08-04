Con el ‘Divan de Valentina’ no: Canal Once reporta daños en su videoteca tras recuperar instalaciones

En un video compartido por la directora de Canal 11, Beatriz Cid, encargada de la videoteca interna y externa, dio constancia de los daños que se encotraron. (Cuartoscuro).

Renata Turrent, directora general de Canal 11, informó que luego de recuperar las instalaciones de este y al ingresar a la videoteca, encontraron importantes daños en el acervo que preserva 67 años de historia audiovisual de México.

“Informamos al pueblo de México que, una vez que la FGR realizó las acciones correspondientes ayer, ingresamos a la videoteca y lamentablemente encontramos daños visibles. Durante las próximas semanas, trabajaremos incansablemente para rescatar y recuperar todo lo posible”, dijo la directora.

Agregó que informaron a la Fiscalía General de la República (FGR) sobre el estado de la videoteca, para que pudieran hacer una inspección general de las instalaciones. También indicó que las investigaciones correspondientes siguen en curso con evidencia tomada.

¿Qué pasó en la videoteca de Canal Once?

En un video compartido por la directora de Canal 11, Beatriz Cid, encargada de la videoteca interna y externa, dio constancia de lo que se encontró en las instalaciones.

“Ayer entré con la Fiscalía y encontramos un gran desastre. Tengo 29 años trabajando aquí y es la primera vez que veo esto. Vimos algunas cintas que se tiraron, en cada pasillo hay un desastre total”, dijo.

Agregó que las cintas digitales estaban en el suelo, no están en sus cajas los discos y que, en cuanto al sistema análogo, las cintas están por todos lados.

“Encontré cintas rotas, parece que las pisaron; también movieron el acervo, yo lo tengo por número de inventario y está todo movido”, denunció Cid.

Agregó que lo que más le preocupa es lo análogo, que está tirado. “Es lo más viejo de aquí de la institución”, dijo.

¿Qué material de la videoteca se dañó?

Beatriz Cid, encargada de la videoteca interna y externa, informó en el video sobre los materiales que encontraron tirados tras recuperar las instalaciones.

“Hemos encontrado cintas tiradas de Cristina Pacheco, de ‘Aquí nos Tocó Vivir’, todas en el suelo, tiradas, cintas de futbol americano, de ‘Aprendiendo a Envejecer’, es una pérdida muy grande”, dijo.

Advirtió que su equipo hará un inventario de los materiales que se dañaron, pues, asegura, teme que se hayan llevado algunos.

La directora de Canal 11 informó que están trabajando para recuperar los materiales que sean posibles y que seguirán informando sobre el proceso.