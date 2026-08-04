¿Cambian las pensiones doradas? Sheinbaum propone corregir contradicción en la Constitución

Claudia Sheinbaum explicó cuáles serán los cambios para la iniciativa sobre las pensiones doradas.

La presidenta Claudia Sheinbaum recordó que está pendiente el envío de la iniciativa para eliminar las llamadas ‘pensiones doradas’. Se trata de una propuesta que se mandará al Congreso para modificar el artículo 127 Constitucional.

El objetivo de eliminar las pensiones doradas es que los exservidores públicos solo reciban un salario ‘tope’ según el sueldo de la presidenta.

“En la reforma no quedó tan claro, entonces la orientación de la Consejería Jurídica es poner el límite del salario de la presidenta y ahora enviarlo al Congreso para que quede claro para quienes hoy reciben pensión”, dijo la mandataria durante su conferencia ‘mañanera’ de este martes 4 de agosto.

Luisa María Alcalde, titular de la Consejería Jurídica, reconoció que con la reforma quedaban conceptos contradictorios sobre el monto de las pensiones.

Dichas modificaciones afectan a los jubilados de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

‘Ya nadie puede recibir pensiones millonarias’

Luisa María Alcalde aseguró que con esta modificación no hay vuelta atrás en las pensiones doradas de exfuncionarios.

“Ya nadie puede recibir hasta un millón, un millón y medio de pesos mensuales. Había gente que recibía montos exorbitantes por haber trabajado solo unos cuantos meses”, añadió Alcalde.

Según el Gobierno de la presidenta Sheinbaum el ahorro de dichas pensiones es de 5 mil millones de pesos por la eliminación de las pensiones doradas.

¿Qué trabajadores serán afectados por la eliminación de las pensiones doradas?

La secretaria Anticorrupción y de Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, detalló que entre las pensiones exorbitantes entre personal de confianza destacan: Luz y Fuerza del Centro en Liquidación con 9 mil 457 extrabajadores que reciben una pensión de 100 mil a 1 millón de pesos, de los cuales, 3 mil 504 tienen una jubilación mayor al sueldo neto mensual de la Presidenta.

En el caso de Pemex, 544 pensionados reciben ingresos superiores a los de la presidenta por un total de mil 827 mdp anuales.

Respecto a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), 2 mil 199 pensionados reciben montos superiores a los de la Presidenta de México, por 4 mil 496 mdp anuales.

En Nacional Financiera (Nafin), nueve personas pensionadas reciben un ingreso superior a las percepciones netas de la presidenta, por 16 millones de pesos anuales.

Del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), 19 pensionados perciben más que la primera mandataria por un monto de 37 mdp anuales. En el caso de Bancomext, son 22 personas pensionadas que reciben montos superiores a la Presidenta por 45 mdp anuales.