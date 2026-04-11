Adiós a las pensiones doradas: Sheinbaum publica decreto para poner tope a pagos de exfuncionarios

La reforma para eliminar las ‘pensiones doradas’ de exfuncionarios de empresas estatales fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), con ello entra en vigor.

Con los cambios a la Constitución, se prohíbe que funcionarios pensionados reciban un monto superior a los 134 mil pesos mensuales, la mitad del salario que en 2026 percibe la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Ninguna persona servidora pública podrá recibir remuneración por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para la persona titular del Ejecutivo Federal en el presupuesto correspondiente”, se lee en una de las fracciones modificadas.

Durante una mañanera, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, encabezada por Raquel Buenrostro, presentó los casos de personas que presuntamente recibían hasta un millón de pesos mensuales de pensión. Información que impulsó la reforma de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Tiempo después, la dependencia corrigió la plana y aclaró que los montos presentados no eran exactos y no se alcanza el millón de pesos que afirmaron públicamente.

En total, se realizaron ajustes en seis registros, y los extrajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex), que habían informado que alcanzaba más de un millón de pesos al menos, en realidad recibían 201 mil 961 pesos.

Sheinbaum excluye a las Fuerzas Armadas de tope a pensiones

Evidentemente, varios de los casos presentados superaban la remuneración que actualmente recibe la presidenta Claudia Sheinbaum, y la de la mayoría de los trabajadores mexicanos hasta 20 veces más; pero alegaron que la imprudencia de las autoridades pudo ponerlos en riesgo al afirmar que recibían un millón mensual.

Recordar que los cambios ahora entrados en vigor no tocan a funcionarios retirados de otras instituciones como la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y también quedaron excluidas las Fuerzas Armadas.

¿Qué pasará con el ‘ahorro’ de las pensiones ‘doradas’?

En la conferencia del 18 de febrero, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que con la eliminación de privilegios se ahorrarían 5 mil millones de pesos.

Comentó que estos recursos serían destinados para fortalecer los programas de Bienestar.

“Se ahorrarían alrededor de 5 mil millones de pesos y se destinarían a programas del Bienestar”, detalló la mandataria.

Hasta el momento no queda claro a partir de cuándo, será notable un mayor presupuesto para los apoyos sociales y si algo de este dinero podría ser destinado a productores, que en la última semana protestaron por la supuesta falta de recursos para el campo.