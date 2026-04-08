‘Pensiones doradas’ a un paso de desaparecer: Declaran constitucional reforma tras aval de 20 congresos

La reforma de pensiones busca poner un tope a las jubilaciones de altos funcionarios y directivos de empresas estatales.

El Senado y la Cámara de Diputados declararon este miércoles la constitucionalidad de la reforma que busca eliminar las llamadas ‘pensiones doradas’ para altos funcionarios y directivos de empresas públicas, tras recibir el respaldo de 20 congresos locales de todo el país.

Con este aval, la iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para que ningún alto funcionario reciba una pensión superior a la mitad del salario del Ejecutivo (alrededor de 70 mil pesos), avanza hacia su aprobación final.

Durante la sesión, la Mesa Directiva informó que legislaturas de estados como Baja California, Chiapas, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo, Sonora, Veracruz, Yucatán y la Ciudad de México, entre otros, apoyaron la reforma, cumpliendo así los requisitos para modificar el artículo 127 de la Constitución.

La declaratoria marca un paso decisivo para eliminar los sueldos y pensiones excesivas financiadas con recursos públicos, un tema que ha generado debate entre quienes consideran que se trata de un gasto injustificado y quienes alertan sobre la vulneración de derechos adquiridos.

¿En qué consiste la reforma para eliminar las ‘pensiones doradas’?

La modificación al artículo 127 busca establecer un tope máximo para pensiones y jubilaciones de altos funcionarios y directivos de organismos públicos y empresas del Estado. Entre sus puntos principales se encuentran:

Limitar las pensiones a un máximo del 50 por ciento del salario del presidente de la República , equivalente a unos 67 mil a 70 mil pesos mensuales.

, equivalente a unos 67 mil a 70 mil pesos mensuales. Aplicar este límite a exservidores públicos de confianza en organismos descentralizados, empresas públicas y fideicomisos.

Mantener excepciones para las Fuerzas Armadas, pensiones no contributivas y ciertos sistemas de ahorro voluntario.

Sus promotores destacan que la reforma busca mayor equidad y transparencia en el uso de los recursos públicos, así como generar ahorros estimados en 5 mil millones de pesos al año, que podrían destinarse a programas sociales.

La Mesa Directiva en San Lázaro remitió el decreto al Senado de la República para emitir la declaratoria, pero aún debe ser turnada el Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y entrada en vigor.

No obstante, con la declaratoria de constitucionalidad, la eliminación de las ‘pensiones doradas’ está más cerca de convertirse en realidad.

Empresas señaladas por otorgar ‘pensiones doradas’

Legisladores de Morena enfatizaron que la propuesta va contra los abusos y privilegios otorgados a altos funcionarios de administraciones pasadas, tanto del PRI como del PAN, quienes recibían pensiones consideradas “excesivas” y ”ofensivas".

De acuerdo con datos oficiales, entre 3 mil 404 y 5 mil 600 exfuncionarios y exdirectivos de empresas estatales y de la banca de desarrollo perciben pensiones superiores al salario presidencial, en algunos casos incluso superiores al millón de pesos mensuales.

Entre las dependencias señaladas por la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno destacan:

Jubilados de Pemex llamaron este domingo a los legisladores a actuar con “sensibilidad” y “responsabilidad histórica” en las leyes secundarias de la reforma de pensiones, tras advertir riesgos de retroactividad.

Advirtieron de una eventual pérdida de certeza jurídica, pues las reglas con las que los trabajadores construyeron su proyecto de vida “no pueden cambiar de manera unilateral una vez concluida su vida laboral”.

“Hoy somos nosotros, mañana podría ser cualquier otro sector”, señalaron.

Con información de Quadratín y Víctor Chávez.