‘Que se responda en tiempo real a la presidenta’: PAN exigirá derecho de réplica en ‘Mañaneras’ de Sheinbaum

La polémica por los Lineamientos para la Protección de los Derechos de las Audiencias ha sido tomada como bandera por el PAN, que dentro de la crítica a la propuesta del gobierno federal, ahora pedirán que la propia Presidencia de la República se sujete al ordenamiento.

Jorge Romero, dirigente nacional del PAN, señaló que como oposición exigirán que la presidenta Claudia Sheinbaum garantice que dentro de la conferencia de La Mañanera del Pueblo cuente con derecho de réplica.

La visión del PAN sobre la propuesta de los derechos de las audiencias es que va en camino a ser un método de censura y control del gobierno de Morena.

Es por eso que Jorge Romero indicó que solicitarán que se incluya como parte del derecho de las audiencias la réplica en la Mañanera, al considerarla que es un medio de comunicación desde donde se ataca a la oposición.

“¿Vas a dejar que el gobierno diga qué es verdad? O sea, ¿va a haber un ministerio de la verdad de la 4T? para que después sancionen", dijo Jorge Romero en entrevista con la periodista Azucena Uresti.

“Lo que vamos a exigirle en estos lineamientos que se regule entonces también el derecho de réplica, y el derecho de réplica a la Mañanera, a sus mañaneras, para que se responda en tiempo real a la presidenta”, añadió el dirigente panista.

Sheinbaum reivindica la libertad de expresión

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reivindicó este domingo la libertad de expresión como uno de los principios de su gobierno, en medio de llamados de organizaciones y de la Iglesia Católica para que la regulación de los derechos de las audiencias no derive en censura previa.

“La libertad del pueblo de México, la libertad de expresión, la libertad de reunión, la libertad de manifestación, la libertad de las ideas, pero sobre todo la libertad está asociada al bienestar. Porque no se es libre cuando no se tiene suficiente bienestar, por eso lo que defendemos es el bienestar”, expresó el domingo 2 de agosto.

La mandataria vinculó además la democracia con el “gobierno del pueblo” y sostuvo que la soberanía emana de la ciudadanía, mientras defendió que sean los mexicanos quienes decidan lo que ocurre en el país sin injerencias extranjeras.

Iglesia Católica, ‘preocupada’ por derecho de las audiencias

Desde la fe, medio editado por la Oficina de Comunicación de la Arquidiócesis Primada de México, advirtió que la regulación de los derechos de las audiencias no debe abrir la puerta a mecanismos de censura previa ni permitir que una autoridad administrativa determine la “veracidad, legitimidad o aceptabilidad” de las opiniones difundidas por radio y televisión.

En el editorial de Desde la fe, publicado el 1 de agosto, el medio sostuvo que la libertad de expresión es un derecho fundamental y que ninguna autoridad puede impedir anticipadamente que una persona exprese ideas o difunda información.

El medio religioso planteó que el derecho de réplica debe funcionar como una garantía para la búsqueda de la verdad, pero insistió en que la diversidad de opiniones fortalece la vida democrática y exige de los ciudadanos responsabilidad para informarse, discernir y formar un juicio propio.

¿De qué va la propuesta del derecho de las audiencias?

Este pronunciamiento aparece en medio de la consulta pública abierta por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) sobre los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, un proyecto que busca establecer mecanismos para que televidentes y radioescuchas puedan ejercer derechos reconocidos en la legislación.

La propuesta oficial plantea que concesionarios de radio y televisión garanticen acceso a información veraz, plural, clara, respetuosa e incluyente, además de registrar y difundir códigos de ética y contar con defensores de las audiencias encargados de atender quejas.

La CRT prevé además intervenir cuando una persona se inconforme con la determinación del defensor o cuando el medio no atienda una recomendación. La consulta, abierta del 27 de julio al 21 de agosto, recibirá comentarios de audiencias, concesionarios, academia y organizaciones civiles antes de que el proyecto sea sometido a aprobación.