PAN presentará proyecto ‘Soluciones para México’

El presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, anunció la presentación del proyecto “Soluciones para México”, una propuesta con la que el partido busca plantear alternativas para atender los principales desafíos que enfrenta el país.

A través de una invitación y con la consigna “¡Defendamos México! Patria, familia y libertad", el dirigente panista señaló que la iniciativa contiene la visión de país del PAN y una serie de propuestas orientadas a construir un México con mayor seguridad, paz, desarrollo económico y bienestar social.

Romero Herrera afirmó que el proyecto responde a la convicción de que los problemas nacionales requieren respuestas “sensatas y creativas”, y recordó una frase del fundador del PAN, Manuel Gómez Morin: “las ideas son nuestras únicas armas, ni tenemos otras ni las hay mejores”.

El documento indica que las propuestas abarcan temas como seguridad, economía, desarrollo social, medio ambiente, transparencia y fortalecimiento democrático.

La presentación de “Soluciones para México” se llevará a cabo el próximo 25 de junio a las 18:00 horas en el Pepsi Center, ubicado en la colonia Nápoles de la Ciudad de México.

El anuncio de “Soluciones para México” es anunciado luego de que iniciara un proceso de renovación dentro del PAN bajo la dirigencia de Jorge Romero.

En octubre de 2025, el partido presentó una nueva identidad visual y un relanzamiento institucional del partido, en busca de proyectar una imagen más moderna y acercarse a nuevos sectores de la ciudadanía.

Como parte de esta estrategia, Acción Nacional sustituyó el logotipo que había utilizado durante décadas y anunció una revisión de sus estructuras y propuestas rumbo a los próximos procesos electorales.