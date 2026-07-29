Oposición critica consulta sobre derechos de audiencias y pide que se aplique en las ‘mañaneras’

Los partidos de oposición proponen que también la 'mañanera' de Sheinbaum sea sometida a la consulta sobre derechos de audiencias.

La oposición en la Comisión Permanente alertó de intento de censura de parte del Gobierno federal, al emitir lineamientos para garantizar derechos de las audiencias de radio y televisión; PAN, consideró analizar si cabría considerar a las ‘mañaneras’.

Kenia López Rabadán, vicepresidenta de la Comisión Permanente del Congreso, se pronunció por determinar si la ‘mañanera’, conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, debería ser contemplada en estas reglas.

“Por ello la consulta pública debe servir para eliminar cualquier ambigüedad y asegurar que los lineamientos no permitan intervenciones indebidas en los contenidos informativos o en las decisiones editoriales, así como también se debe precisar si se deben aplicar o no a las mañaneras, tanto la federal como las locales”, dijo la panista en entrevista con medios de comunicación.

La presidenta informó que los medios de radio y televisión ahora estarán obligados a tener un defensor de audiencia, que atienda quejas de los ciudadanos, las cuales podrían terminar en revisión de parte de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones incluso generar sanciones.

PAN exige que lineamientos de audiencias apliquen en ‘mañaneras’

Ante ello, la legisladora vio necesario que se precise cuál debe ser el alcance de los mismos.

“Sí están en condiciones de definirse cuál es la naturaleza de lo que se dice en una mañanera, ya sea federal o las locales. Hemos visto incluso, por ejemplo, cómo hay… tienen distintos nombres dependiendo de la entidad federativa, pero el formato es muy parecido, entonces la pregunta es: ¿qué son, es opinión, es información, es análisis?”.

De igual forma, consideró que es necesario analizar si se incluiría a los medios públicos.

“El tema de fondo es que esas mañaneras, tanto federal como locales, después pasan en una gran proporción en medios públicos, y esos medios públicos claramente también tendrían que estar sujetos a este tipo de lineamientos”.

PRI acusa censura del gobierno

Rubén Moreira, coordinador de los diputados del PRI, acusó intento de censura de parte del gobierno federal.

“Esto es lo que nos espera con Morena. Son una pandilla de fanáticos stalinistas (por Lósif Stalin, dictador soviético) que quieren traer a nuestro territorio, a México, la supresión de las libertades. Con todo respeto, ese reglamento es facho, es fascista”.

Ignacio Mier, coordinador de la Junta de Coordinación Política, pidió aguardar el proceso de consulta de los lineamientos, pues pueden ser perfectibles y tampoco se trata de una “biblia”.

“Yo creo que por eso se sometió a consulta pública. No es la biblia lo que se está consultando. Es una propuesta, van a ser 20 días, están invitados los que se dedican a los medios de comunicación. Entonces hay que esperar a que termine la consulta, y tener un documento que puede ser todavía discutido”, comentó en conferencia de prensa.

Dijo estar a favor de que se revisen los lineamientos. “Yo creo que sí. Además estamos comprometidos en nuestro movimiento, por eso esta socialización de los documentos. Hay que ser prudentes, hay que participar. Creo que durante la consulta se podrá ir analizando”.

Manuel Huerta, senador de Morena, rechazó que a la 4T incomode la crítica. “No debe incomodar la crítica; al contrario, los que somos transformadores sabemos que es un principio la autocrítica y la crítica”.