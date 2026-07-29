Fundador de Telegram, en la mira de Rusia: ¿Por qué acusa a Pavel Durov de ayudar al terrorismo?

Rusia acusó al multimillonario cofundador de Telegram, Pavel Durov, de ayudar al terrorismo, imputándole que había permitido que los servicios de seguridad ucranianos utilizaran la popular aplicación de mensajería.

Durov, de 41 años, ha sido incluido en la lista internacional de personas buscadas, según informó el Servicio Federal de Seguridad de Rusia, conocido como FSB, en un comunicado el miércoles.

Telegram, bajo la mira de Rusia: las acusaciones contra Pavel Durov

El responsable de Telegram “no eliminó numerosos canales, chats y bots de esta aplicación de mensajería, que son utilizados activamente por los servicios especiales ucranianos, organizaciones terroristas y extremistas para preparar y coordinar actos de sabotaje y terrorismo, asesinatos en masa y fraudes cibernéticos”, declaró el FSB.

Hasta el momento, Durov no se ha pronunciado sobre las acusaciones y se desconoce su paradero actual. Anteriormente fundó VKontakte, la versión rusa de Facebook, y abandonó el país en 2014, alegando que no estaba dispuesto a cumplir con las exigencias del servicio de seguridad ruso de entregar los datos personales de los ucranianos que habían apoyado una revolución prooccidental en Kiev.

En febrero, las autoridades rusas abrieron una investigación contra Durov, quien también es ciudadano de los Emiratos Árabes Unidos, después de que criticara la represión estatal contra las redes sociales. El periódico gubernamental Rossiyskaya Gazeta describió entonces al magnate tecnológico como una “amenaza directa para la estabilidad sociopolítica” de Rusia y alegó que estaba bajo influencia extranjera.

Durov acusó a las autoridades de Moscú de buscar “nuevos pretextos para restringir el acceso de los rusos a Telegram, en su afán por reprimir el derecho a la privacidad y la libertad de expresión”. Calificó la situación como “un triste espectáculo de un Estado que teme a su propio pueblo”.

Rusia vincula a Telegram con operaciones en Ucrania

Esto ocurrió después de que el organismo regulador de las comunicaciones de Rusia limitara el acceso a Telegram, una aplicación muy popular en el país, acusándola de incumplir las leyes nacionales sobre el almacenamiento de datos personales. En agosto del año pasado, el organismo bloqueó las llamadas de voz y video a través de Telegram.

El FSB, principal sucesor del KGB soviético, también afirmó que el uso de Telegram en zonas de combate en Ucrania había puesto en peligro la vida de los militares rusos. Añadió que los servicios secretos ucranianos podían obtener información de la plataforma de mensajería y utilizarla con fines militares.

Durov fue acusado en Francia en 2024 por presunta complicidad en la difusión de imágenes sexuales de menores y otros delitos en su plataforma, y ​​en un principio se le prohibió salir del país hasta que se levantó la prohibición de viajar el año pasado.

Se ha comprometido a mejorar la forma en que el sitio gestiona el contenido ilegal y dañino, y a facilitar que las autoridades envíen solicitudes a la aplicación. La investigación francesa continúa.