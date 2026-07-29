Harry Styles en CDMX: Fechas, horario, artista invitado, objetos prohibidos y todo lo que debes saber

Harry Styles se presenta en el Estadio GNP Seguros en la CDMX. (Foto: Shutterstock/Cuartoscuro)

La espera terminó para las Harries. Harry Styles vuelve a la Ciudad de México con su gira Together, Together Tour, una serie de conciertos en el Estadio GNP Seguros, donde ofrece seis presentaciones.

El cantante británico, exintegrante de One Direction, tiene pactados 6 shows donde puede interpretar sus mayores éxitos como ‘Watermelon Sugar’, ‘As it Was’ y ‘Sign of the times’.

Harry Styles regresa a México con seis conciertos. (Foto: EFE/EPA/NEIL HALL).

Fechas y horarios de los conciertos de Harry Styles en el Estadio GNP Seguros

Harry Styles ofrece seis conciertos en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México. De acuerdo con Ocesa y Ticketmaster, todas las presentaciones están programadas para comenzar a las 9:00 de la noche.

Las fechas son:

Viernes 31 de julio de 2026 | 9:00 p.m.

| 9:00 p.m. Sábado 1 de agosto de 2026 | 9:00 p.m.

| 9:00 p.m. Martes 4 de agosto de 2026 | 9:00 p.m.

| 9:00 p.m. Viernes 7 de agosto de 2026 | 9:00 p.m.

| 9:00 p.m. Sábado 8 de agosto de 2026 | 9:00 p.m.

| 9:00 p.m. Lunes 10 de agosto de 2026 | 9:00 p.m.

¿Quién es Jorja Smith, la artista invitada en los conciertos de Harry Styles en CDMX?

La encargada de abrir los conciertos de Harry Styles en CDMX es Jorja Smith, cantante y compositora británica de R&B, soul y pop que se ha consolidado como una de las voces más destacadas de la música contemporánea. Nacida en Walsall, Inglaterra, en 1997, uno de sus primeros éxitos fue el sencillo ‘Blue Lights’, mientras que su álbum debut, Lost & Found (2018), recibió una nominación al Grammy como Mejor Álbum Urbano Contemporáneo.

Jorja Smith ha colaborado con artistas como Drake, Kendrick Lamar, Stormzy, Burna Boy y Kali Uchis. Entre sus canciones más populares destacan 'Blue Lights’, 'Be Honest’, 'Teenage Fantasy’, 'Little Things’ y 'Try Me’.

Objetos permitidos y prohibidos para el concierto de Harry Styles

Antes de acudir al Estadio GNP Seguros para disfrutar de los conciertos de Harry Styles es importante conocer el reglamento del inmueble para evitar contratiempos en los filtros de acceso.

Objetos permitidos

Los asistentes podrán ingresar con:

Celulares.

Baterías externas (power banks).

Carteras y bolsas pequeñas.

Medicamentos con receta médica.

Impermeables.

Tapones para oídos.

Toallas sanitarias y artículos de higiene personal.

Binoculares sin láser.

Maquillaje en cantidades de uso personal.

Objetos prohibidos

No estará permitido ingresar con:

Alimentos y bebidas.

Botellas de vidrio, plástico o aluminio.

Armas o objetos punzocortantes.

Paraguas.

Cámaras profesionales con lentes intercambiables.

Selfie sticks.

Drones.

Equipo profesional de audio o video.

Cigarros electrónicos o vapeadores.

Sustancias ilegales.

Mochilas de gran tamaño.

Rayos láser, pirotecnia o explosivos.

Se recomienda llegar con anticipación para facilitar el ingreso y permitir que las revisiones de seguridad se realicen de forma más ágil.

Harry Styles ya se encuentra en la CDMX para dar sus conciertos en el Estadio GNP. (Foto: AP/ Unpslash)

¿Cómo llegar al Estadio GNP Seguros?

El Estadio GNP Seguros se encuentra en la alcaldía Iztacalco, sobre Viaducto Río de la Piedad y Río Churubusco. Se puede llegar en Metro, en la Línea 9 y descendiendo en la estación Ciudad Deportiva, desde donde el recinto se encuentra muy cerca. Otra alternativa es bajar en la estación Puebla o Velódromo de la misma línea.

Quienes prefieran trasladarse en automóvil encontrarán estacionamiento oficial con boleto previamente adquirido; sin embargo, debido a la alta afluencia de asistentes.

¿Todavía hay boletos para los conciertos de Harry Styles en CDMX?

5 de los 6 conciertos de Harry Styles están agotadas hasta el momento. Únicamente la del lunes 10 de agosto cuenta con disponibilidad en diferentes zonas del inmueble y son: General C en 1,463 pesos, Naranja en 1,835 pesos, Verde por 2,827 pesos y GNP en 3,323 pesos.

La compra de los boletos se realiza en la plataforma de Ticketmaster donde se puede aplicar un cargo por servicio a las tarifas mencionadas anteriormente.