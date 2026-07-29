Jared Leto responde a acusaciones de abuso sexual de cuatro mujeres: ‘Es absolutamente falso’

Jared Leto respondió ante las acusaciones de abuso en su contra, señalamientos realizados por 4 mujeres. (Foto: EFE)

El actor Jared Leto rechazó las acusaciones de agresión sexual presentadas por cuatro mujeres en el documental Jared Leto: El oscuro secreto de Hollywood, producido por la BBC, en el que las denunciantes aseguran haber sido víctimas de presuntos abusos cuando eran adolescentes.

El músico ya ha sido señalado por delitos de índole sexual, pero de la misma manera negó los señalamientos en su contra.

¿Qué dijo Jared Leto de las acusaciones de abuso en su contra?

A través de un comunicado enviado a la revista People, el ganador del Premio Óscar negó los señalamientos.

“Jamás he agredido sexualmente a nadie en toda mi vida. Estas acusaciones son absoluta y categóricamente falsas”, expresó el también líder de la banda 30 Seconds to Mars.

Las declaraciones del actor se producen luego de que la cadena británica anunciara la emisión del documental, en el que cuatro mujeres relatan presuntos episodios ocurridos entre 2002 y 2016, periodo en el que Leto tenía entre 30 y 40 años.

No es la primera vez que el actor enfrenta este tipo de señalamientos. En 2025, un reportaje publicado por la revista Air Mail reunió los testimonios de nueve mujeres que acusaron al actor de Jared Leto de conducta sexual inapropiada.

Algunas de ellas aseguraron que eran menores de edad cuando ocurrieron los presuntos hechos. En ese momento, un representante del actor negó todas las acusaciones.

Jared Leto ya fue señalado por conducta sexual inapropiada en el pasado. (AP Foto/Chris Pizzello, Archivo) (Chris Pizzello/AP Photo/Chris Pizzello)

¿De qué acusan a Jared Leto?

De acuerdo con la BBC, las cuatro mujeres acusan al actor de presuntas agresiones sexuales, abuso contra menores y de mantener un comportamiento sexual inapropiado con adolescentes.

El documental también incluye los testimonios de dos personas que trabajaron con la banda 30 Seconds to Mars, quienes aportan contexto a las declaraciones de las denunciantes.

Según el reportaje, una de las mujeres afirmó haber sido víctima de una agresión sexual en el baño de un motel cuando tenía 17 años.

Otra denunciante aseguró que, cuando tenía 19 años, Leto presuntamente la amenazó con agredirla después de quedarse a solas con ella en una habitación de hotel.

Una tercera mujer declaró que mantuvo relaciones con el actor cuando tenía 17 años en California, hecho que, de acuerdo con la legislación aplicable en ese estado, podría constituir abuso sexual contra una menor de edad.

La cuarta denunciante afirmó que, cuando tenía 16 años, el actor habría utilizado su fama para manipularla y realizarle llamadas con contenido sexual explícito.

La BBC señaló que revisó fotografías, mensajes y otros materiales que respaldarían los relatos, además de recopilar testimonios de amigos y familiares de las denunciantes.

¿Quién es Jared Leto?

Jared Leto nació el 26 de diciembre de 1971 en Bossier City, Luisiana, Estados Unidos. Es actor, músico, productor y empresario, y comenzó a ganar reconocimiento en la década de 1990 gracias a la serie televisiva My So-Called Life.

Su carrera en el cine incluye participaciones en películas como Fight Club (1999), American Psycho (2000), Requiem for a Dream (2000), Panic Room (2002), Lord of War (2005), Chapter 27 (2007), Blade Runner 2049 (2017), House of Gucci (2021), Morbius (2022) y Tron: Ares (2026).

En 2014 ganó el Premio Óscar como Mejor Actor de Reparto por su interpretación de Rayon en Dallas Buyers Club, papel que también le valió un Globo de Oro, un Premio SAG y el Critics’ Choice Award.

Además de su trayectoria como actor, Jared Leto es el vocalista y fundador de 30 Seconds to Mars, banda creada en 1998 junto con su hermano Shannon Leto. El grupo alcanzó éxito internacional con canciones como 'The Kill’, 'Kings and Queens’, 'Closer to the Edge’, 'This Is War’ y 'From Yesterday’.