⁠Julio César Herrera, actor de ‘Betty, la fea’, cuenta que fue víctima de abuso: ‘Quiero que griten conmigo’

Julio César Herrera es recordado como Freddy en 'Yo soy Betty, la fea'. (Fotos: Cuartoscuro.com / Prime Video / RCN).

⁠Julio César Herrera, actor de Betty, la fea recordado por su papel del simpático mensajero Freddy Stewart Contreras, compartió que fue víctima de abuso.

El intérprete de telenovelas colombianas participó hace unos días en Protégeme Colombia: Un grito anual, una iniciativa de la Fundación Lucerito y la firma Cifras & Conceptos para evitar el silencio frente al abuso sexual infantil.

“Yo me llamo Julio César Herrera, claramente también fui abusado de mi niñez, mi adolescencia“, comentó, visiblemente afectado, luego de la presentación de las estadísticas de un estudio que abarcó registros del 2005 al 2025.

Julio César Herrera hace un llamado contra el abuso sexual infantil

Herrera hizo un llamado: “Si esto es un grito anual, pues quiero que griten conmigo, porque creo que muchos estamos sintiendo ahí en las mesas, en nuestros corazones, cada una de las palabras que dijo César (otro de los ponentes), cada una de estas cifras. Y si ustedes me acompañan, se los agradecería”.

Lorna Cepeda mostró su apoyo a Julio César Herrera. (Foto: Cuartoscuro.com). (Edgar Negrete Lira)

El actor colombiano destacó que son más de 550 mil casos de violencia y más de 302 mil casos de violencia sexual en niños, niñas y adolescentes y que solamente se han ejecutado 74 casos: “¡NOOOOOOOO!“, gritó y el público le respondió.

El clip fue difundido en las redes sociales de la fundación y sus compañeros de Yo soy Betty, la fea, con quien se reencontró en la secuela La historia continúa, mostraron su apoyo en los comentarios del video.

“Te adoro, amore”, escribió Lorna Cepeda, actriz que da vida a Patricia Fernández; “Julito, TE QUIERO MUCHO”, agregó Jorge Enrique Abello, conocido como ‘don Armando’.

“Hoy damos el primer grito por los niños, niñas y adolescentes de Colombia. Una iniciativa de la Fundación Lucerito que nos invita a no guardar silencio frente al abuso sexual infantil y a convertir la conciencia en acción. En este grito nos acompañó Julio César Herrera, elevando su voz en favor de una infancia libre de violencia y sumándose a este llamado nacional”, publicó la institución en redes sociales.

¿Quién es Julio César Herrera?

Julio César Herrera nació en Colombia el 11 de julio de 1969 y decidió dejar la universidad para entrar a la escuela de formación de actores del Teatro Libre en Bogotá

El intérprete se ha consolidado como uno de los rostros más recurrentes en producciones colombianas.

En Yo soy Betty, la fea, destacó por su carisma y frases emblemáticas como “perdóneme, pero discúlpeme”; Herrera comentó en una entrevista con Canal REDMÁSTV que ese papel le cambio la vida drásticamente y lo hizo famoso en lugares insólitos como el metro de Tokio, París y hasta en las frías calles de Brujas, en Bélgica, donde una turista argentina le gritó desde lejos al reconocerlo.

Luego, él regresó a las dos secuelas de la telenovela: la no tan exitosa Eco moda (2001) y Betty la Fea: La historia continúa (2024), donde se reunió gran parte del elenco original.

Además, Herrera ha participado en producciones como Sin Senos Sí Hay Paraíso, Doña Bárbara y En los tacones de Eva.

Estos son sus créditos, según IMDb: