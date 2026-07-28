‘Ley Anti-Pedro Sola’ en CDMX: Morena propone cárcel por promover delitos o violencia en redes y TV

¿Ley con dedicatoria a Pedro Sola? La diputada local de Morena, Elizabeth Mateos Hernández, presentó una iniciativa ante el Congreso de la Ciudad de México para tipificar y sancionar la apología del delito y la provocación pública para cometer conductas delictivas, con penas de uno a cuatro años de prisión y multas de 100 a 300 días.

De acuerdo con el proyecto, se sancionaría a quien, por cualquier medio de difusión físico, impreso, audiovisual, electrónico o digital, provoque públicamente a cometer un delito o haga apología de éste o de algún vicio, siempre que la conducta no derive en la ejecución del ilícito.

“La presente iniciativa parte del reconocimiento de que uno de los fines esenciales del Estado es garantizar que todas las personas puedan desarrollarse en un entorno seguro, libre de violencia y respetuoso de la dignidad humana”, explicó Mateos Hernández en el documento de su propuesta.

¿Qué dijo la diputada de Morena del caso de Pedro Sola?

La diputada recordó las declaraciones del conductor Pedro Sola sobre envenenar perros en espacios públicos para justificar la iniciativa que presentó.

“Dichas declaraciones provocaron una amplia reacción social y motivaron que el colectivo Va por sus Derechos presentara una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en contra de Pedro Sola, y a quien resulte, por apoyar sus palabras que se consideraron constitutivos de apología del maltrato animal y provocación pública para cometer un delito”, explicó.

“Con independencia del resultado de la investigación, este acontecimiento volvió a poner de manifiesto la necesidad de contar con disposiciones jurídicas claras que permitan delimitar y atender este tipo de conductas”, añadió la diputada.

La morenista sostuvo que la propuesta busca incorporar estas conductas al Código Penal capitalino y atender un vacío normativo, debido a que actualmente la legislación local no contempla de manera específica la provocación pública para delinquir ni la apología del delito, aunque ambas figuras están previstas en el Artículo 208 del Código Penal Federal.

Pedro Sola, conductor del programa Ventaneando, enfrentó una fuerte polémica por decir que deberían dar carne envenenada a las mascotas y animales de compañía en restaurantes. (Foto: Cuartoscuro)

¿Qué penas por cometer apología del delito establece la iniciativa de Morena?

La iniciativa establece que, en esos casos, se impondrían de uno a cuatro años de prisión y de 100 a 300 días multa. Sin embargo, si el delito llegara a cometerse, la persona que realizó la provocación podría recibir la sanción correspondiente conforme a las reglas de autoría y participación previstas en el Código Penal de la Ciudad de México.

Mateos Hernández sostuvo que la apología del delito puede rebasar los límites de la libertad de expresión cuando los mensajes públicos dejan de ser una opinión, una crítica o una expresión artística y pasan a exaltar, justificar o presentar conductas delictivas como deseables, exitosas o socialmente aceptables.

La legisladora señaló que el alcance de las redes sociales, las plataformas digitales y los medios de comunicación permite que este tipo de mensajes tenga una difusión masiva, por lo que consideró necesario fortalecer los mecanismos legales para prevenir la incitación pública a la violencia.