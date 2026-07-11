Pedro Sola es denunciado ante la Fiscalía de CDMX tras comentarios sobre perros: ¿Qué sabemos del caso?

La organización Va por sus Derechos presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la CDMX (FGJCDMX) contra el conductor de Ventaneando, Pedro Sola, por considerar que sus comentarios contra las mascotas podrían constituir probables delitos relacionados con la promoción del maltrato animal.

En el mismo recurso, la organización también incluyó a Pati Chapoy y a otros integrantes del programa por su participación durante la conversación.

El colectivo informó que el recurso se presentó el 9 de julio ante la Fiscalía de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana y difundió en redes sociales el acuse de recibido del escrito, con el que busca que las autoridades determinen si existen elementos para iniciar una investigación.

¿Cómo fueron los comentarios de maltrato animal de Pedro Sola?

La denuncia surgió tras la polémica provocada por las declaraciones de Pedro Sola durante la emisión del programa de Ventaneando del pasado 6 de julio, en la que manifestó su rechazo a la presencia de perros en restaurantes, centros comerciales y otros establecimientos pet friendly.

Durante la conversación, el conductor expresó que le daban ganas de “aventar un trozo de carne envenenada” a los perros que veía en esos lugares y también hizo comentarios sobre disparar contra las personas que pasean a sus mascotas en carriolas, lo que generó una ola de críticas en redes sociales.

De acuerdo con el documento presentado por Va por sus Derechos, esas expresiones pueden normalizar o incentivar conductas de violencia contra los animales, motivo por el que solicitó la intervención de la Fiscalía.

Tras dichos comentarios, celebridades como Carlos Bonavides, Lupita Jones, Lalo España y Aracely Arámbula criticaron las expresiones del conductor de Ventaneando.

¿Qué respondió Pedro Sola tras la polémica?

Un día después de que estalló la polémica, Pedro Sola ofreció una disculpa pública en la que reconoció que se equivocó al expresar ese tipo de comentarios sobre las mascotas.

“Cometí un error al expresar cosas que a final de cuentas no siento, lamento mucho decirlo, reconozco que los tiempos han cambiado y ahora las mascotas ocupan un lugar importante en las familias”.

El conductor también admitió que actuó con falta de empatía y aseguró que la polémica le hizo reflexionar sobre el papel que tienen los animales de compañía dentro de las familias mexicanas.

“El día de ayer no era consciente de la importancia de las mascotas en la familia y su inclusión. Hubo una falta de empatía de mi persona y prometo educarme más sobre ese tema y no cometer más errores similares”.

Pedro Sola sostuvo que nunca lastimaría a un animal y afirmó que sus palabras no reflejan lo que realmente piensa.

Pedro Sola ofreció disculpas tras señalar que le gustaría envenenar a perritos que van a establecimientos pet friendly. (Foto: Cuartoscuro/Pexels)

¿Qué dijo la PAOT de la CDMX sobre las declaraciones de Pedro Sola?

Antes de que se diera a conocer la denuncia formal contra Pedro Sola, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la CDMX (PAOT) fijó una postura sobre el caso mediante un comunicado emitido el 9 de julio.

La dependencia condenó las declaraciones del conductor al considerar que ese tipo de expresiones pueden propiciar y normalizar actos de violencia y maltrato animal.

Asimismo, rechazó cualquier mensaje que promueva el daño hacia los animales y exhortó a los medios de comunicación, figuras públicas y líderes de opinión a ejercer su influencia con responsabilidad social para evitar discursos que atenten contra el bienestar animal.

Como parte de su posicionamiento, la PAOT informó que en 2019 registró mil 868 denuncias por maltrato animal en la CDMX, mientras que para 2025 la cifra ascendió a 3 mil 868 casos. Además, citó un estudio del Instituto Belisario Domínguez del Senado que estima que 7 de cada 10 animales de compañía sufren algún tipo de maltrato en el país.

Hasta el momento, la denuncia únicamente se presentó ante la FGJCDMX y no existe información pública de que las autoridades hayan iniciado una investigación formal o imputado algún delito a Pedro Sola y Pati Chapoy.