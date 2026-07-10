‘Quítenmelo de aquí’: Señalan a Pedro Sola por empujar a Pay de Limón, perro con patas amputadas

Patricia Ruíz compartió que en aquella ocasión Pati Chapoy le puso un alto a Pedro Sola por sus actitudes hacia Pay de Limón. (Foto: Cuartoscuro/Pexels)

Las declaraciones de Pedro Sola sobre envenenar perros en centros comerciales no solo generaron críticas de famosos como Carlos Bonavides y Lupita Jones, también revivieron antiguos señalamientos sobre su trato hacia los animales.

Uno de los casos que volvió a tomar relevancia es el de Pay de Limón —un perro rescatado del cártel de Los Zetas por la Fundación Milagros Caninos—, quien coincidió con el conductor de Ventaneando durante una visita al foro del programa.

Patricia Ruíz, fundadora de la organización y dueña de la mascota, recordó que acudieron al foro después de que la historia de supervivencia de Pay de Limón se volvió viral; sin embargo, señaló que Sola presuntamente tuvo un mal trato hacia el perro.

¿Qué le hizo Pedro Sola a Pay de Limón?

Luego de que Pedro Sola afirmó no estar de acuerdo con los sitios pet friendly y dijo que le daban “ganas de darles carne envenenada”, la activista Paty Ruíz reprobó los comentarios del amigo de Pati Chapoy y recordó la experiencia que tuvo Pay de Limón con él.

“Quiero decirles que a mí me causa mucha indignación porque nadie debería de hablar así de los perros (...) Y hay alguien muy importante que no se ha pronunciado ante esta revelación que hizo Pedro Sola. Y es él. Él es Pay de Limón”, comentó.

Patricia explicó que, cuando la historia del perro se dio a conocer, varios programas de televisión los invitaron para entrevistarla y conocer más sobre Pay de Limón, quien tiene ambas patas amputadas después de ser víctima del crimen organizado.

Pedro Sola supuestamente empujó a Pay de Limón cuando lo conoció. (Foto: Cuartoscuro) (Paola Hidalgo)

Fue así que el programa encabezado por la periodista de espectáculos Pati Chapoy invitó a Paty y Pay de Limón. Ambos aceptaron participar en la entrevista; sin embargo, Ruíz aseguró que el trato que recibieron por parte de Sola no fue favorable.

“Jamás se me va a olvidar cuando estábamos con Pay en el foro, cómo este señor (Pedro Sola) lo empujó y dijo: ‘¡No, no, no, quítenme a ese perro de aquí!’”, recuerda Patricia. Según su relato, la acción ocurrió incluso cuando el perro no tenía sus dos patas.

La fundadora de Milagros Caninos recordó que, cuando Pati Chapoy se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo con Pay de Limón, llamó la atención a su colaborador: “En un momento así como de lucidez, le dijo: ‘No, Pedro, eso no se hace’. Cosa que no hizo ayer”, agregó.

Patricia Ruíz comentó que ver cómo empujaban a Pay de Limón la hizo sentir muy triste; sin embargo, aseguró que estaba convencida de que en algún momento “el karma se iba a regresar”.

¿Qué piensa la dueña de Pay de Limón de las disculpas de Pedro Sola?

Ante la polémica que generaron sus comentarios, Pedro Sola aprovechó una reciente emisión de Ventaneando para ofrecer una disculpa por sus palabras. Además, indicó que aprendió que los tiempos cambiaron y que su forma de pensar también debe evolucionar.

“El día de ayer no era consciente de la importancia de las mascotas en la familia y su inclusión. Hubo una falta de empatía de mi persona y prometo educarme más sobre ese tema y no cometer más errores similares”, compartió.

A pesar de ello, la dueña de Pay de Limón señaló que no cree en el arrepentimiento mostrado por el conductor de Ventaneando y cuestionó que él haya escrito personalmente sus disculpas.

“Usted no siente amor por los perros”, dijo. Además, recordó otro de los comentarios realizados por Sola, quien también criticó a las personas que llevan a sus mascotas en carriolas, al asegurar que le daban ganas de “darles un balazo”.

“Esta es la carriola de Pay de Limón, él la usa porque este grupo de delincuencia organizada le cortó las patitas. Entonces usted dijo que le daban ganas de dispararle a esas personas. Aquí estoy yo. ¿Me va a disparar?”, cuestionó.

Patricia Ruíz aseguró que espera que se tomen medidas reales ante los comentarios realizados por Pedro Sola, debido a que considera que no es correcto incitar al odio ni promover acciones contra los perros.

¿Cuál es la historia de Pay de Limón, perro rescatado del narco?

La historia de Pay de Limón comenzó en 2011, cuando Patricia Ruíz recibió una llamada en Milagros Caninos en la que le informaron que un perro había sido mutilado y arrojado a la basura.

“(Una persona del cártel de Los Zetas) se puso en contacto conmigo y me dijo dónde estaba (Pay de Limón). A esa persona le gustaban los perros”, compartió Patricia. Para ese momento, el perro tenía solo un año.

Patricia se trasladó hasta el lugar donde estaba la mascota y lo llevó a su santuario, donde recibió tratamiento y rehabilitación. En la página de Milagros Caninos explican que, al inicio, Pay de Limón era temeroso y desconfiado.

Además, tomaron medidas ante el temor de represalias del crimen organizado, como mantener escondido al perro. Sin embargo, meses después comenzaron a llevar una vida normal junto a Pay de Limón.

Para que pudiera tener una vida digna, le fabricaron prótesis para sus dos patas delanteras, con las cuales volvió a caminar. También recuperó la confianza en las personas y ahora es un perro cariñoso que disfruta recibir caricias.